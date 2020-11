‚Zákon vnese světlo do vlastnických poměrů.‘ ČSSD ve sněmovně nepodpoří kličku pro střet zájmů

Chystaná vládní výjimka, která nahrává premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o střet zájmů, by mohla nakonec spadnout pod stůl. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů ve stávající podobě totiž během hlasování ve sněmovně nepodpoří koaliční ČSSD, jak uvedl pro iROZHLAS.cz šéf poslanců strany Jan Chvojka. A na vážkách jsou také komunisté. Definitivně by se mělo rozhodnout příští týden. Doporučujeme Praha 6:00 8. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vypuštění výjimky pro svěřenské fondy prospěje kvalitě celého zákona o evidenci skutečných majitelů. Ten patří mezi důležitá vládní protikorupční opatření,“ napsal v SMS zprávě pro iROZHLAS.cz šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka, který je současně místopředsedou ústavně právního výboru.

Cílem zákona o skutečných vlastnících je zprůhlednit podnikatelské prostředí. Přesto se do něj dostala klička, kterou by mohl premiér Babiš využít ve svůj prospěch. Díky ní by byl totiž považovaný za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného koncernu.

A to se nelíbí opozici ani protikorupčním organizacím, podle kterých by to mohlo premiérovi pomoci v rámci auditního šetření Evropské komise. Vládní normu proto kritizují. Narazila dokonce tento týden také během projednávání v ústavně právním výboru.

Poslanci – včetně zástupců koaliční ČSSD a KSČM – podpořili dvojici opozičních pozměňovacích návrhů, které výjimku pro svěřenské fondy vypouští. „Kolegy z klubu samozřejmě seznámím se změnami, které schválil ústavně právní výbor, a důvody, proč jsem je podpořil,“ pokračoval Chvojka.

Nesouhlas ČSSD

Podle společného návrhu hnutí STAN, Pirátů a lidovců by se za skutečného majitele společnosti ve svěřenském fondu považoval i jeho zakladatel. Druhý pozměňovací návrh, který předložili poslanci Marek Výborný a Jan Čižinský (oba KDU-ČSL), zase spornou pasáž úplně vypouští.

„Věřím, že tyto změny získají širokou podporu ve sněmovně včetně ČSSD,“ uvedl dále Chvojka. Podle něj obě varianty plní svůj účel, kterým je „vnést světlo do netransparentních vlastnických poměrů“. Osobně se však kloní spíše k druhému řešení. „Považuji to za právnicky čistší řešení,“ doplnil.

Když se registr skutečných majitelů projednával letos v červnu na vládě, sociální demokraté se podle dřívějšího vyjádření šéfa strany Jana Hamáčka během hlasování zdrželi. Zdůvodnil to tehdy tím, že výjimka pro svěřenské fondy není potřeba.

Ministři za @CSSD nepodpořili návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Jsme přesvědčeni, že výjimka pro svěřenecké fondy není potřeba a jde nad rámec příslušné evropské směrnice. O výjimce tak rozhodne Sněmovna svým hlasováním. — Jan Hamáček (@jhamacek) June 1, 2020

Výborného proto nepřekvapilo, že koaliční poslanci podpořili jeho návrh na zrušení sporné pasáže. Nečekal ale, že zvednou ruku i pro přísnější variantu, která vlastnictví firem přes svěřenské fondy v zákoně přímo zakotvuje. „Překvapilo mě, že prošel širší návrh. Ten je ke svěřenským fondům poměrně nekompromisní,“ přiblížil zákonodárce.

„Pravidla mají platit pro všechny stejná. A bez ohledu na pana Babiše by se z toho svěřenské fondy neměly vyjímat,“ doplnil Výborný. Pozměňovací návrhy se ale vzájemně vylučují. Nejdříve by se tak mělo hlasovat o prvním návrhu, pokud by neprošel, na řadu by přišel ten od Výborného.

Váhání komunistů

Takové řešení přitom na jaře po kritice připustila také ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), jejíž resort zákonnou úpravu předkládá. Uvedla, že nejde o výjimku pro svěřenské fondy, ale zpřesnění. A pokud by se pasáž vypustila, výkladem by se podle ní došlo ke stejnému závěru.

Registr skutečných majitelů Vládní předloha reaguje na to, že současný režim evidence skutečných majitelů neodpovídá požadavkům evropské směrnice na zveřejňování některých údajů o nich. Chybí také mechanismy ověřování a kontroly pravdivosti údajů v evidenci i efektivní sankce za nesplnění povinností, stojí v důvodové zprávě.

Návrh zákona vymezuje obecněji a přesněji pojem skutečného majitele. Stanoví, které právnické osoby ho s ohledem na svůj charakter mít nemohou. Povinnost zapisovat skutečného majitele nemá smysl například u společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek, honebního společenstva, u příspěvkových organizací a u obchodních korporací výlučně ovládaných státem, píše se ve zdůvodnění.

Předloha by také měla snížit byrokracii tím, že ve zřejmých případech budou skuteční vlastníci zapisováni automaticky z veřejných rejstříků. Typickým příkladem je podle materiálu jediný společník společnosti s ručením omezeným. Za současného stavu musí zaslat na rejstříkový soud formulář o své pozici skutečného majitele a uhradit poplatek 1000 korun. Evropská směrnice měla být začleněna do českého právního řádu už v lednu.

Benešová zároveň už dříve odmítla, že by byl zákon šitý na míru Babišovi. Přesto její resort nyní ani jeden z pozměňovacích návrhů nepodpořil. Na aktuální dotazy redakce, proč zvolila takový postup, nereagovala.

Evidenci skutečných majitelů v nezměněné podobě tak podle Výborného během hlasování podpořilo jen hnutí ANO. Proti se postavili také komunisté, bez jejichž hlasů – stejně jako bez hlasů ČSSD – nemůže vládní strana návrh v dolní komoře prosadit. Jaké zaujmou nakonec stanovisko, ale není ještě jasné.

KSČM se podle šéfa strany Vojtěcha Filipa bude ještě radit. „Ještě jsme neukončili jednání poslaneckého klubu. Závěrečné stanovisko nebude dříve než v úterý,“ vysvětlil. Zákon o skutečných majitelích míří do třetího čtení a projednávat by se mohl právě už příští týden.

Pokud návrh projde, nebude to podle předsedy poslanců STAN Jana Farského ani tak úspěch, jako normální věc. „Za nenormální považuji, když si premiér píše zákony pro sebe na míru,“ uvedl.

Výjimka pro svěřenské fondy se do zákona dostala po meziresortním připomínkovém řízení na konci roku 2019, a to na návrh ministerstva financí vedeného Alenou Schillerovou (za ANO). Návrh měla vláda nejdříve projednávat v březnu, na její program se dostala na poslední chvíli jen den před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru.

Po kritice ji ale kabinet z projednávání stáhl. Výtky přišly především od protikorupčních organizací. Například spolek Milion chvilek pro demokracii na facebooku napsal, že se premiér Babiš úpravu snažil projednat „pod rouškou koronaviru“.

Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš ve střetu zájmů je. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.