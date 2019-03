‚Ředitel středočeského úřadu Holub jednal podjatě.‘ Ministerstvo řeší stížnost STAN na sloučení odborů

Ministerstvo spravedlnosti se zabývá možnou podjatostí Středočeského kraje v případu údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Od úřadu si vyžádalo k celé věci stanovisko i další dokumenty, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Středočeští Starostové a nezávislí (STAN) podali podnět zkraje března, a to s odkazem na změny v organizaci hejtmanství, které přišly jen krátce po rozhodnutí Černošic. Původní zpráva Praha 16:08 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jiří Holub | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Máme za to, že ředitel krajského úřadu Jiří Holub jednal podjatě a má na věci zájem a je ve smyslu ust. § 14 správního řádu on i jemu podřízení úředníci středočeského krajského úřadu vyloučen ze všech úkonů v daném řízení,“ píše se v podnětu datovaném 7. března, který má redakce k dispozici.

‚Zákaz vlastnit média se na něj nevztahuje.‘ Senátní výbor zastavil disciplinární řízení s Valentou Číst článek

Autorem dokumentu je šéf zastupitelského klubu STAN Věslav Michalik. Možnou podjatost středočeských úředníků v podnětu zdůvodňuje tím, že organizační změna nebyla dostatečně zdůvodněna a přišla „v nápadné časové shodě se skutečností, že krajský úřad se stal povinným rozhodnout o podaném odvoláním premiéra Andreje Babiše.“

E-maily šéfa hejtmanství

V podnětu tak dále požaduje, aby si ministerstvo vyžádalo e-mailovou korespondenci Holuba z doby před sloučením daných odborů. „Dali jsme ten podnět proto, aby někdo, kdo má pravomoc to (systémovou podjatost – pozn. red.) prověřit, to prověřil. A to je ministerstvo spravedlnosti,“ říká k tomu Michalik.

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo podnět minulý týden, mezitím se obrátilo přímo na hejtmanství. „Vyžádali jsme si stanovisko ředitele krajského úřadu Středočeského kraje, na které čekáme,“ přibližuje pro iROZHLAS.cz mluvčí resortu Vladimír Řepka.

K dotazu, zda je mezi požadovanými dokumenty také e-mailová komunikace Holuba, pouze řekl, že resort žádal „o vyjádření ke všem skutečnostem, které jsou uvedeny v podnětu, a dále i ke všem dalším skutečnostem, které by mohly nasvědčovat podjatosti ředitele krajského úřadu ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu, to znamená především k poměru ředitele krajského úřadu k projednávané věci, účastníkům řízení a jejich zástupcům“.

„Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen "úřední osoba"), o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.“ Správní řád (§ 14 odst. 1)

Středočeské hejtmanství přitom stanovisko k celé věci už připravuje, ředitel úřadu Holub by chtěl podklady podle svých slov zaslat během úterý. „Ministerstvo spravedlnosti zaslalo ‚Žádost o vyjádření k důvodům vyloučení dle §14 správního řádu‘. Odpověď odešlu ještě dnes,“ uvedl v úterý.

Možná podjatost úřadu se řešila už v polovině února na středočeském zastupitelstvu. Zastupitel a poslanec Vít Rakušan (STAN) se tehdy snažil na program organizační změnu protlačit. Současně navrhoval, aby Babišův případ převzal jiný krajský úřad. Proti se ale postavila středočeská koalice v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO).

Rozhodnutí o střetu zájmů

Definitivní rozhodnutí o sloučení odborů padlo 24. ledna, tedy jen tři dny poté, co černošický úřad rozhodl ve věci možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. K 1. únoru se tak odbor správních agend, který řeší přestupky, začlenil do odboru legislativně právního. Spojitost s případem hejtmanství už dříve odmítlo, odvolacím orgánem se stal totiž právě Středočeský kraj.

Hejtmanství spis od Černošic dostalo na konci února, na rozhodnutí v případu má 30 dní. Verdikt by tak měl padnout tento týden. Podle Holuba jeho úřad zatím nerozhodl. „Ve chvíli, kdy oprávněná osoba v této věci rozhodne, bude krajský úřad neprodleně informovat veřejnost,“ popsal.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který předal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.