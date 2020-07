‚Žádné oligarchické struktury, dotace se spravedlivě dělí.‘ Přečtěte si, jak vláda odmítá střet zájmů

Když se česká vláda v pondělí ohradila proti rezoluci Evropského parlamentu ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), reakce z Bruselu na sebe nenechala dlouho čekat. O den později šéf europarlamentu David Sassoli adresoval Babišovi dopis, ve kterém odmítl tvrzení jeho kabinetu, že by se europoslanci vměšovali do vnitřních záležitostí Česka. Server iROZHLAS.cz proto zveřejňuje celé usnesení vládní koalice. Dokumenty Praha/Brusel 6:33 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle kabinetu europoslanci porušili premiérovu presumpci neviny, ministři to také označili v předkládací zprávě za „nepřípustné zasahování do konkrétního trestního řízení.“ | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Za zarážející Česká republika považuje konstatování Evropského parlamentu, že vítá obnovení vyšetřování českého premiéra v souvislosti s jeho účastí na projektu Čapí hnízdo,“ píše se hned zkraje 12stránkového dokumentu, který v reakci na rezoluci Evropského parlamentu schválila na pondělím jednání vláda. Sám Babiš se zasedání nezúčastnil.

Podle kabinetu tím europoslanci porušili premiérovu presumpci neviny, ministři to také označili za „nepřípustné zasahování do konkrétního trestního řízení.“ Babiš spolu s dotační expertkou Janou Mayerovou nadále čelí v souvislosti se středočeskou farmou z holdingu Agrofert obvinění z dotačního podvodu.

Vláda se také vymezila proti prohlášení europoslanců, že by tuzemská justice měla postupovat nezávisle. Podle ní to představuje „přímý politický nátlak na konkrétní trestní řízení v členském státě“. Kabinet zároveň odmítl, že by měl v kauze Čapí hnízdo vůči Bruselu informační povinnost. Považuje to za další politický nátlak.

Směšování zákonů

Vládní koalice má podle dokumentu dále za to, že europoslanci spojují unijní a českou legislativu týkající se střetu zájmů. „Je nutné Evropský parlament upozornit, že rezoluce směšuje právní předpisy, přičemž nebere v potaz, že čl. 61 Finančního nařízení a vnitrostátní úprava střetu zájmů v České republice mají zcela odlišnou věcnou a osobní působnost,“ píše se dále ve stanovisku.

Ministři také kritizují, že europoslanci předjímají výsledek auditního šetření Evropské komise ke střetu zájmů či že nedostali prostor k připomínkování závěrů kontrolní mise výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ta se do Česka vypravila letos v únoru, kontrolovala, jak tuzemské úřady nakládají s evropskými penězi.

Kabinet se dále ohradil proti tvrzení europarlamentu, že si v Česku unijní dotace rozdělují především „oligarchické struktury“. „Systém rozdělování prostředků z fondů EU je v České republice nastaven spravedlivě a transparentně v souladu s evropskou i českou legislativou,“ uvádí vládní usnesení.

Že by byly dotace v Česku vypláceny hlavně velkým firmám, nemá podle členů vlády oporu v datech. V dokumentu uvádí, že 86 procent schválených dotací putuje malým a středním podnikům, velkým pak 14 procent. Podrobnosti z dokumentu už dříve přinesla ČTK či Deník N.

Kritika za vlastizrádce

Na usnesení vládního kabinetu v úterý zareagoval předseda Evropského parlamentu David Sassoli. Proti tvrzení, že by se europoslanci vměšovali do českých vnitřních záležitostí, se ohradil. V dopise zaslaném Babišovi šéf europarlamentu rovněž odsoudil výhrůžky, kterým čelili čeští členové kontrolního výboru europarlamentu poté, co je premiér označil za vlastizrádce.

Pondělní usnesení kabinetu kritizovala také tuzemská opozice. Vláda podle ní hájí pouze premiérův koncern, ne zájem celé České republiky. Podobný názor má také protikorupční organizace Transparency International. Podle jejího analytika Milana Eibla europoslanci tím, že vyzývají k nezávislému postupu, nevytváří politický nátlak, ale naopak podporují nezávislost justice.

Eibl také upozorňuje na některé sporné pasáže. Konkrétně zmiňuje například odstavec, který se týká rozkrývání vlastnické struktury firem žádající o dotace. Podle kabinetu byl tento systém „nastavován v úzké spolupráci s Evropskou komisí a nikdy nebyl zpochybněn ať národním, tak evropským auditem.“

„Vyloučení střetu zájmů je tak zajištěno na všech úrovních implementační struktury podle pravidel vyplývajících z unijní právní úpravy, zejména finančního nařízení," pokračuje kabinet. To je podle analytika Transparency ale v přímém rozporu s aktuálním auditním šetřením Evropské komise.

Závěry první prověrky totiž Babišův střet zájmů konstatovaly, na výsledky druhé se zatím čeká, předběžná zpráva ale i v tomto případě konflikt potvrdila. „Oba evropské audity tento systém očividně zpochybnily, Brusel navíc preventivně dotace pro holding Agrofert zastavil,“ doplnil Eibl.

Europoslanci schválili rezoluci kritickou k možnému Babišovu střetu zájmů předminulý pátek jasnou většinou hlasů. Šéf vlády podle EP zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert.

Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.