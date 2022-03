Babiš opět požádá o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Konečný verdikt to neoddálí

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) bude v takzvané kauze Čapí hnízdo navrhovat zastavení svého trestního stíhání. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil jeho advokát Michael Bartončík. Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který případ dozoruje, by měl o případné obžalobě, nebo zastavení stíhání v kauze údajného dotačního podvodu rozhodnout v řádu týdnů. Babišův návrh by to neměl ovlivnit. Původní zpráva Praha 5:00 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Budeme navrhovat zastavení trestního stíhání,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz advokát Michael Bartončík, který Babiše v případu zastupuje. Dojít by k tomu podle něj mělo nejpozději do konce příštího týdne.

Zda obdobný návrh podá i druhá trestně stíhána ve stejné kauze Jana Mayerová, není jisté. Její právní zástupce Josef Bartončík to nechtěl komentovat.

Řízení bylo loni na podzim přerušeno poté, co Babiš uspěl v parlamentních volbách, stal se znovu poslancem a získal imunitu. Minulý čtvrtek ho ale nově zvolená Poslanecká sněmovna ke stíhání opět vydala.

Pro Babišovo vydání hlasovalo 111 ze 176 přítomných poslanců. Vydání podpořili zákonodárci všech sněmovních klubů kromě hnutí ANO. Všech 65 přítomných zákonodárců hnutí bylo proti. Babiš se hlasování neúčastnil.

Babiš a Mayerová, potažmo jejich právní zástupci, dostali po rozhodnutí sněmovny možnost seznámit se spisem. A také žádat například právě o zastavení stíhání.

„Obvinění mají právo do doby vydání konečného rozhodnutí činit vůči státnímu zastupitelství návrhy a podání, se kterými se státní zástupce musí vypořádat, a to nejpozději v konečném rozhodnutí,“ popsal pro iROZHLAS.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Ten už minulý týden uvedl, že sice nelze předpovídat konkrétní termín, kdyby měl státní zástupce Šaroch rozhodnout, nicméně že by měl verdikt padnout v řádu týdnů. Babišův návrh na zastavení stíhání by celou věc neměl pozdržet. „Další učiněna podání nemusí tedy nutně znamenat výrazné prodloužení doby, za jakou bude věc státním zástupcem zpracována,“ dodal.

Babiš vinu odmítá

Andrej Babiš měl podle policie získat při stavbě farmy Čapí hnízdo evropskou dotaci ve výši 50 milionů korun, ta měla ale náležet jen malým a středním firmám. Farma spojená s jedním z nejbohatších mužů v zemi tak podle kriminalistů získala evropské peníze neprávem.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem Čapího hnízda dělo cokoliv nezákonného. Tvrdí, že kauza je účelovým pokusem o jeho kriminalizaci, motivovaným snahou, aby odešel z politiky. Před rozhodováním sněmovny o svém vydání požádal poslance dopisem, aby rozhodnutí důkladně zvážili.

„Ačkoli se jedná o účelové trestní stíhání, po věcné stránce se vydání nebráním. Mohu s čistým svědomím říct, že jsem nic protizákonného neudělal, a tak je to i v tomto případě. Uměle natahovaná kauza Čapí hnízdo je plná neuvěřitelných absurdit a je to nějaké dílo polistopadového kartelu, který věří, že mě tím vyžene z politiky,“ řekl Babiš minulý čtvrtek před jednáním sněmovny.

Není to poprvé

Policie loni v květnu ukončila vyšetřování kauzy. Tým pod vedením Pavla Nevtípila opětovně navrhl obžalovat Babiše a Mayerovou z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se jejich vina prokázala, hrozilo by jim až deset let za mřížemi.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Stíhání předsedy hnutí ANO bylo zastaveno už jednou: v září roku 2019. Tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale po přezkumu nařídil případ v prosinci 2019 znovu otevřít. Zastavení stíhání v případě Babiše a Mayerové označil za nezákonné a předčasné.