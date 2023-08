Houska: Zájem o eurovolby v Česku není valný, protože úroveň debaty o našem místě v EU je tristní

Evropské unii rozumí jako málokdo a za svou práci získal prestižní novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského. Dělá rozhovory s evropskými státníky včetně Emmanuela Macrona, zúčastnil se bezpočtu evropských summitů. „Evropský parlament je těžko představitelná instituce pro voliče, je tam mnohem menší zodpovědnost voleného politika vůči voličům,“ popisuje novinář Ondřej Houska na Českém rozhlasu Plus jednu z příčin malého zájmu o eurovolby. Praha 12:55 18. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Expremiér Andrej Babiš (ANO) na sociálních sítích brojí proti přidělaným víčkům na PET láhvích od coly, a přestože tvrdí, že je proti plastům, řekl mimo jiné toto:

„Přátelé, napište mi, co si myslíte o těchto připevněných víčkách, já jsem se už několikrát polil, tak nevím, jestli to je jen můj problém. To vymysleli ti koumáci v Evropské unii, kteří nám neustále něco nařizují.“

Směrnici schválil a teď ji kritizuje

Podle Housky video zabere na cílovou skupinu, věcně se však jedná o naprostý nesmysl.

„Kdybych použil ten termín, že ‚koumáci v EU něco vymyslí‘, tak tím koumákem je on sám. S tímto návrhem souhlasila česká vláda v roce 2019, kdy byl premiérem Babiš. Takže jestli se mu to nelíbí a polévá se, může to vyčítat jenom sám sobě, a to nikoliv pouze vlastní nešikovnosti, ale i tomu, že pro tento návrh hlasovala jeho vlastní vláda,“ říká.

„Jedná se o střípek v debatě, co všechno nám údajně ten tzv. Brusel, myšleno Evropská komise, nařizuje. Návrhy vznikají na výzvu členských států EU nebo europoslanců. Takto vznikl i onen některými velebený, jinými proklínaný Green Deal – na přání členských zemí, ostatně včetně Andreje Babiše,“ dodává.

V jeho případě se dle Housky jedná o autentickou neznalost. „Neorientuje se, přestože seděl několik let nejdříve jako ministr financí na radě ministrů financí, pak na summitu na Evropské radě jakožto premiér. U řady jiných je podobné chování záměrná manipulace,“ tvrdí.

Referendum o české vládě

Houska odhaduje, že Babiš budoucí kampaň v eurovolbách pojme jako referendum o české vládě a bude tvrdit, že nedostatečně hájí naše zájmy v EU.

Eurovolby se netěší velkému zájmu veřejnosti, volební účast bývá kolem 20 procent a důvodů je několik. „Evropský parlament je těžko představitelná instituce pro voliče, je tam mnohem menší zodpovědnost voleného politika vůči voličům z podstaty věci.“

„Instituce často řeší problémy, které jsou lidem blízké, což schvaluje národní parlament. Evropský parlament řeší velká celoevropská témata, která se někdy stávají předmětem sporů veřejné debaty,“ míní a dodává, že proto u lidí nemusí vzbuzovat takové emoce a zájem.

„Zájem voličů není valný z toho důvodu, že úroveň debaty o našem místě v EU je tristní. Na europoslance bych to neshazoval. Až na výjimky považuji české europoslance za velmi kvalitní,“ míní.

Fiala jako standardní reprezentant

Na bruselské summity už Babiš nejezdí. „Prezidenti i premiéři si oddychli a Petr Fiala měl i proto svou pozici usnadněnou,“ tvrdí Houska

„Je to konsenzuální politik, který byl ceněný během předsednictví, protože schopnost nekřičet a nedělat gesta pro galerie, ale autenticky se chtít dohodnout je ceněná. Zároveň bych neřekl, že vybočuje, je to prostě standardní reprezentant členské země, který ovšem těží z toho, že nastoupil po nestandardním reprezentantovi.“

Celou Osobnost Plus najdete v audiozáznamu v úvodu článku. Moderuje Michael Rozsypal.