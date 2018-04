Resort Aleny Schillerové (ANO) navrhuje v rámci daňového balíčku zrušit superhrubou mzdu a mírně snížit daně, živnostníkům pak ulevit na pojistném. Státní rozpočet mají novinky vyjít na 27 miliard korun, po započtení změn v oblasti DPH a dalších nových příjmů by však reálný dopad na rozpočet měl být 22,3 miliardy korun.

Platy učitelů by se měly zvýšit od ledna příštího roku, jak plánovala bývalá vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Ministr v demisi Robert Plaga chtěl původně navýšení o rok odložit, Babiš však resort ujistil, že peníze na reformu financování regionálního školství budou.

Během návštěvy Mladé Boleslavi slíbil Babiš vedení automobilky Škoda Auto státní podporu, a to z peněz, které údajně jeho vláda „našla“ napříč resorty a státními institucemi. Podle Babiše má jít investice do dopravní infrastruktury za celkem 1,7 miliardy korun.

1,2 miliardy

pro Středočeský kraj

Během návštěvy Středočeského kraje Babiš podpořil změnu koeficientu pro přerozdělování peněz jednotlivým krajům, pro tamní region by to znamenalo, že by dostal ze státního rozpočtu o asi miliardu navíc.

Více informací