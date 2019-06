Vláda ani já do justice nezasahujeme, pravda je na mojí straně, reaguje premiér Babiš na protesty

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice. Napsal to v textové zprávě. Babiš ocenil, že v Česku mohou lidé 30 let po revolučním roce 1989 svobodně demonstrovat a vyjadřovat své názory. O některých si však podle něj může normální člověk myslet své. Proti jeho vládě demonstrovalo v neděli na Letné podle organizátorů a mobilního operátora T-Mobile čtvrt milionu lidí. Praha / Liberec 20:35 23. 6. 2019 (Aktualizováno: 21:08 23. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš označil některé projevy demonstrantů za neuvěřitelné. „Byl to prý dnes pestrý proud lidí, kteří hovořili o nezávislosti justice, u toho mě posílali rovnou do kriminálu, našeho pana prezidenta (Miloše Zemana) do rakve, a třeba by i znárodňovali soukromé společnosti. Neuvěřitelné. Ale i tohle jsou názory, které můžou v demokracii zaznít, i když normální člověk si o nich tedy může myslet své,“ napsal premiér.

Protesty začaly v dubnu kvůli obavám ze zásahů do nezávislosti justice. Babiš to odmítá. „Absolutně nesouhlasím s tvrzením, že bych já osobně nebo naše vláda zasahovala do nezávislosti justice. Nikdy jsme do ní nezasáhli, ani nezasáhneme. I předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že u nás nezávislost justice není ohrožena,“ uvedl.

‚Nemám se čeho bát‘

Krátce před odesláním zprávy Babiš poskytl rozhovor deníku Mf Dnes. „Pravda je na mojí straně, takže se nemám čeho bát. Nikdy jsem neuvažoval, že bych odstoupil. Nevidím nejmenší důvod, abych odstupoval,“ uvedl v rozhovoru.

„Věci, o kterých ti lidé mluví, nejsou pravdivé. Někteří lidé je opakují léta. Když je stokrát opakovaná lež, tak holt mají někteří pocit, že to je pravda,“ dodal.

Dříve prý Babišovi byly protesty nepříjemné, ale zvyknul si. „Teď už to moc neřeším, protože jsem přesvědčen, že pracuji maximálně pro zájmy všech českých občanů i těch, kteří jsou na Letné. Mám čistý stůl a jen mě mrzí, že někteří uvěřili těm mýtům,“ řekl.

Radiožurnál v Liberci na olympiádě děti a mládeže předsedu vlády oslovil, aby se vyjádřil k demonstraci na Letné. Možnosti vstoupit do vysílání ale nevyužil. Při zahájení akce byl vypískán.