Policie navrhla obžalovat muže, který vyhrožoval Babišově rodině smrtí. Hrozí mu až osm let vězení

Pražská policie ukončila vyšetřování případu muže, který vyhrožoval premiéru Andreji Babišovi (ANO) a jeho rodině zastřelením. Důvodem byl nesouhlas s řešením koronavirové krize. Kriminalisté navrhli muže stíhaného za vydírání obžalovat. Konečné slovo bude mít dozorující státní zástupce, který se rozhodne do konce týdne. Obviněný muž vinu přiznal a Babišovi napsal omluvný dopis. Za vydírání mu hrozí dva až osm let za mřížemi. Původní zpráva Praha 10:07 28. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhanému muži hrozí za výhrůžky až 8 let vězení | Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Mohu potvrdit, že policejní orgán ukončil vyšetřování v této věci. A předložil návrh na podání obžaloby,“ řekl pro iROZHLAS.cz šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek.

Zda dozorující státní zástupce po prostudování vyšetřovacího spisu návrhu kriminalistů vyhoví, bude podle něj jasné do konce týdne.

Za výhrůžky smrtí Babišově rodině hrozí muži s ‚tuláckým způsobem života‘ až osm let za mřížemi Číst článek

Dvaatřicetiletý muž, který vyhrožoval Babišovi a jeho rodině zastřelením, je stíhán za vydírání. Pokud se jeho vina potvrdí, bude mu hrozit dva až osm let za mřížemi. Už v minulosti přitom dostal podmínku za výhružky romskému sdružení.

Obviněný byl do Česka vydán v únoru ze Španělska na základě evropského zatykače. Soud tehdy muže poslal do vazby. Byla totiž obava, že by se mohl vyhýbat trestnímu stíhání. Trvalé bydliště má totiž hlášené na úřadě města ve středních Čechách, zjistil už dříve Radiožurnál.

„Jak sám o sobě řekl, žije tuláckým způsobem života,“ přiblížil soudce Obvodních soudu pro Prahu 1 Lukáš Svrček, proč obviněného muže poslal v sobotu 27. února do vazby. Dalším důvodem bylo to, že by mohl pokračovat v trestné činnosti.

Omluvný dopis

Babiš byl kvůli případu vypovídat na policii, jeho manželka Monika však ne. V dubnovém rozhovoru pro Blesk.cz premiér také uvedl, že mu muž napsal omluvný dopis. „Někdo dělá chyby, tak je potřeba odpouštět. Snažím se naučit být lidský,“ reagoval na otázku, zda muži odpustil.

Manželku jsem vyhnal do Dubaje, protože nám vyhrožovali smrtí, řekl Babiš. Policie muže stíhá Číst článek

K výhrůžkám Babišově rodině se obviněný muž přiznal. Jako první na případ upozornil server Aktuálně.cz. Ten napsal, že vydírání souviselo s tím, jak se kabinet v čele s Babišem vypořádává s koronavirovu krizí. To Radiožurnálu potvrdil také soudce Svrček. Podle španělského serveru NIUS po premiérovi údajně chtěl, aby do pěti dnů abdikoval.

Sám Babiš o případu promluvil na konci února v diskusním pořadu CNN Prima News. Uvedl, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Policie ho o věci podle něj informovala letos 8. ledna a následně střežila jeho dům.

Pár týdnů před tím se na sociálních sítích objevily fotografie jeho manželky z Dubaje. Bylo to v době, kdy se kvůli šíření koronaviru nedoporučovaly cesty do zahraničí. „Ano, protože se bála,“ řekl premiér k jejímu odjezdu.