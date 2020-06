Babiš vyzval nemocnice k urychlení investic, Vojtěch má jednat s odbory o odměnách pro zdravotníky

Fakultní nemocnice řízené ministerstvem zdravotnictví by měly urychlit investice a připravované projekty. Při videokonferenci s jejich vedením k tomu vyzval premiér Andrej Babiš (ANO). Premiér po jednání řekl, že nemocnice mají ministerstvu předložit také veškeré požadavky na nákup přístrojů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dostal podle Babiše za úkol s odbory jednat o jejich požadavcích na odměny za práci během koronavirové epidemie. Praha 18:50 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Bavili jsme se o prevenci, připravujeme kampaň na prevenci boje proti rakovině. Připravuji skupinu na vědu a výzkum,“ popsal Babiš program úterního jednání. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odbory pokyn ministrovi k jednání o odměnách pro zdravotníky podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Dagmar Žitníkové vítají. Zdravotníci by podle ní odměny měli dostat nejpozději ve výplatě v srpnu.

„Bavili jsme se o prevenci, připravujeme kampaň na prevenci boje proti rakovině. Připravuji skupinu na vědu a výzkum,“ popsal Babiš program jednání, které se odehrálo den po nástupu bývalého náměstka ministra a epidemiologa Romana Prymuly do funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

Koronavirová epidemie postavila podle Babiše před zdravotnictví plno výzev, které vláda musí vyřešit. „Ať to budou vzdělávání sester a lékařů, snížení byrokracie, jejich motivace, investice, přístroje, věda výzkum a prevence. To jsou hlavní nohy, které chci propagovat, jsem přesvědčen, že resort je extrémně důležitý,“ uvedl Babiš.

Odměny pro zdravotníky

Vojtěch podle Babiše také slíbil, že bude jednat s odbory o jejich představě odměn. „Slíbil, že s nimi bude jednat, chce tam přijít s nějakým návrhem," uvedl Babiš. Doplnil, že je také v souvislosti se situací po koronakrizi třeba uzavřít dohodu s ambulantními lékaři a debatovat o jeho požadavcích lékařů s Lékařským odborovým klubem.

Sněmovna v pátek odložila o týden schvalování vládního návrhu zákona, který umožní dát zdravotnickým zařízením náhrady za výpadek příjmů asi 30,5 miliard korun. Opozice požaduje, aby ministerstvo předložilo spolu se zákonem i úhradovou vyhlášku, která přesně určí, kam peníze půjdou. Hotová by podle Žitníkové měla být v polovině června. Přímé náhrady předpokládá ministerstvo 27 miliard korun. Zbytek by poskytovatelé zdravotních služeb měli získat zvýšením objemu hrazených služeb ve druhé polovině letošního roku. Dalších pět miliard korun by mělo jít na odměny zdravotníkům za péči o lidi s nemocí covid-19.

Ministerstvo vyzvalo koncem dubna státní nemocnice, aby daly zdravotníkům mimořádné odměny. Za odběry vzorků až 1500 korun za hodinu, ostatním pečujícím o pacienty s nemocí covid-19 mezi 100 až 500 korun za hodinu podle rizikovosti práce. Podle Žitníkové se to ale mnohde nestalo. V plné výši zdravotníky podle ní odměnily jen čtyři z 12 fakultních nemocnic zřizovaných ministerstvem. V krajích dostali například navíc jen deset až třicet korun k hodinové mzdě navíc. „To nedopovídá objemu práce a riziku, které postupovali,“ řekla novinářům.

Peněz budou na navýšení mít zdravotní pojišťovny podle ní dost i díky navýšení platby za státní pojištěnce. Od července se má zvýšit o 500 korun za měsíc. Do nemocnic by se podle ní měly peníze dostat buď prostřednictvím úhradové vyhlášky, která by určila přímo peníze na odměny zdravotníků, kteří pracovali s nakaženými, nebo formou dotace. „To by bylo jednodušší. Ministerstvo to tak udělalo už v případě příplatku za směnný provoz u lůžka,“ dodala.

Ministerstvo nařídilo nemocnicím omezit péči, která není nezbytná, v polovině března. Do běžného provozu se nemocnice začaly postupně vracet po Velikonocích. Péči omezili také praktičtí lékaři a specialisté, pojišťovny jim kvůli epidemii zavedly nově úhradu za konzultaci s pacientem po telefonu nebo e-mailu. Propad systému veřejné zdravotního pojištění se odhaduje na zhruba 60 miliard do konce roku. Pojišťovny ho budou krýt i z rezerv.