Babiš vyzval své fanoušky, aby se nesnížili k útokům na politiky. ‚Zkrat,‘ řekl muž, který ho udeřil berlí

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který kandiduje ve sněmovních volbách, ve videu na sociálních sítích uvedl, že ho muž na pondělním mítinku na Frýdecko-Místecku trefil holí do spánku. Musí ještě podstoupit vyšetření. Vyzval své fanoušky, aby se k podobnému útoku nikdy nesnížili.

Andrej Babiš odchází z Vrchního soudu v Praze, který se zabývá kauzou Čapí hnízdo

Andrej Babiš (ANO) vyzval lidi, aby se vyvarovali násilí (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Incident se stal v pondělí okolo 16.00 v obci Dobrá. Babiše podle mluvčí krajské policie Soni Štětínské udeřil do hlavy francouzskou berlí muž seniorského věku. Kromě předsedy ANO byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah zranění bude také předmětem šetření. Muže podezírá policie kromě výtržnictví i z pokusu o ublížení na zdraví.

„To, co se stalo včera, by se nemělo a nesmí nikdy opakovat. Chtěl bych vyzvat naše fanoušky, naše voliče, aby se k tomu nikdy nesnížili,“ řekl v Babiš.

„Zbaběle mě napadl holí zezadu, vlastně si ani ten moment pořádně nepamatuju. Trefil mě přesně na spánkovou oblast. Napuchlo mi to až po obočí, tak ještě musím jít na nějaké vyšetření,“ poznamenal expremiér, přičemž na videu ukazoval místa na hlavě, kde přesně má zranění.

Hnutí ANO podle něj na setkáních s občany mluví hlavně o svém programu a snaží se vést pozitivní kampaň. „Pán nepřišel diskutovat, přišel mě napadnout. Prosím všechny, aby tohle se už nestalo žádnému z českých politiků,“ podotkl ve videu, v němž nejprve poděkoval za přání k jeho úterním 71. narozeninám.

‚Byl to zkrat‘

Muž, který Babiše udeřil, prý jednal ve zkratu. Sám zpětně nechápe, že to udělal. Vadí mu lži politiků. V úterý to řekl webu iDNES.

Babiše na mítinku napadl jeden z občanů. Šéf ANO zrušil úterní program v Olomouckém kraji

Incident byl podle jeho slov zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ popsal čtyřiašedesátiletý muž. „Bylo to ve mně,“ dodal pro iDNES.

Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo „donekonečna lže“. Útočníka nejvíce vyprovokovala Babišova reakce na dotaz na halu pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.

Babiš v Moravskoslezském kraji vede kandidátku ANO v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Ve středu a ve čtvrtek má Babiš opět program v Moravskoslezském kraji, kde také hnutí ANO ve čtvrtek představí svůj volební program. Zatím není jasné, zda se bývalý premiér zúčastní, úterní program na Přerovsku zástupci opozičního subjektu absolvují bez Babiše.

