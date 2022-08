Babiš tvrdí, že mu byl zakázán vstup na výstavu Země živitelka. ,Nesmysl,‘ reaguje ministerstvo zemědělství

Týden před konáním mezinárodní výstavy Země živitelka prohlásil předseda hnutí ANO Andrej Babiš v rozhovoru na televizi Nova, že mu byl na veletrh konaný v Českých Budějovicích odepřen vstup. Ministerstvo zemědělství i Výstaviště České Budějovice ale jeho tvrzení odmítají. Shodně uvádí, že Babiš jako běžný návštěvník veletrh navštívit může, zakázána mu prý byla pouze politická kampaň v prostorách výstavy. České Budějovice 21:59 19. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš na předvolebním mítinku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

„V sobotu jsem chtěl jet na akci Země živitelka, ale pan ministr a šéf výstaviště to zakázali. Snad tam dají na bránu Zákaz Babiše,“ prohlásil v pátek na televizi Nova předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Na prohlášení prostřednictvím svého účtu na twitteru obratem reagoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

„Andrej Babiš dnes prohlásil, že jsme mu zakázali vstup na Země živitelka. Nic takového se nestalo, pan Babiš si samozřejme jako kdokoliv jiný může zakoupit vstupenku na veletrh a navštívit jej. Pokud si lístek nemůže dovolit, rád mu jej zakoupím ze svého,“ napsal Nekula na sociální síť.

Zdeněk Nekula

@ZNekula Platí ovšem, že výstava je zaměřena na zemědělství. Není to místo určené pro politickou kampaň. Mj. i proto vedení výstaviště odmítlo telefonickou žádost o umístění kavaranu pana Babiše v areálu. Stejně odmítlo i další žádosti některých prezidentských či senátorských kandidátů. 44 1341

Dodal, že výstava je zaměřena na zemědělství a nejedná se o místo určené pro politickou kampaň. Informaci následně potvrdil i mluvčí ministerstva zemědělství.

„Je to jednoduché. On (Andrej Babiš - pozn. red.) řekl na televizi Nova, že nesmí na výstaviště. To je samozřejmě nesmysl. Šlo o to, že se od pana Babiše telefonicky dotazovali na možnost mít tam volební karavan. Ten jim výstaviště nepovolilo stejně jako dalším kandidátům v předchozích letech. Veletrh vychází vždy před podzimní volbami a Země živitelka je apolitická akce,“ řekl pro iRozhlas.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Shodně se vyjadřuje také samotné Výstaviště České Budějovice, problémem podle něj není osoba předsedy hnutí ANO ale snaha o politickou reklamu.

„Pan Babiš může na agrosalon přijít jako jakýkoli jiný návštěvník. Nikomu vstup neomezujeme. Země živitelka je odborně zaměřená výstava, a proto politická reklama na agrosalon nepatří. V případě zájmu o výstavní plochy vždy dodržujeme nomenklaturu výstavy. Úplně stejně jsme postupovali v případě ostatních požadavků, ať už se týkaly objednávek ploch nebo reklamy jiných kandidátů, a to jak v případě komunálních a senátních voleb i kandidátů na úřad prezidenta,“ stojí v prohlášení, které poslalo Výstaviště České Budějovice redakci iRozhlas.cz.

Redakce iRozhlas.cz požádala o vyjádření i Andreje Babiše (ANO), ten ovšem na dotazy neodpověděl.