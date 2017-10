Babiš zkouší lákat strany. Většina podporu jeho menšinové vlády odmítá, komunisté váhají

Šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš zkouší, jestli by sněmovní strany přeci jen nepodpořily menšinový kabinet, který hodlá sestavit. Brzy za nimi vyrazí s programovým prohlášením, ve kterém by si mohla každá partaj přijít na své. Pirátům slibuje digitalizaci státní správy, ODS snižování daní a třeba lidovcům podporu rodin s dětmi. Jenže, jak zjistil Radiožurnál, ani taková lákadla na ně nezabírají. Praha 16:45 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš v Lánech | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Podle Andreje Babiše už nemá smysl dál jednat o koaliční vládě, když ho ostatní sněmovní strany kategoricky odmítají. Už minulý týden proto oznámil, že se pokusí sestavit menšinovou vládu stávajících ministrů za ANO doplněnou o odborníky. Sklidil za to od sněmovních stran většinou kritické a odmítavé reakce.

V úterý svůj úmysl oznámí prezidentovi Miloši Zemanovi, který ho pověří jednáním o sestavení vlády. Potom chce jít za vyjednávači ostatních stran, kterým ukáže programové prohlášení kabinetu i jeho sestavu. Cíl má jasný: získat důvěru při hlasování o podpoře kabinetu ve sněmovně.

„Chceme podporovat kompetenci starostů. Co se týká Pirátů, tam jsem řekl transparentnost, digitalizace, koncentrace IT systémů, zákon o referendu. ČSSD – tam chceme navyšovat mzdy, chceme navyšovat důchody. Všichni chceme stavět byty. Chceme pomáhat mladým rodinám, jak to má KDU-ČSL. ODS chceme snižovat daně,“ vyjmenoval Babiš, čím chce sněmovní strany nalákat.

Piráti nechtějí "Babišův guláš"

Ani tato Babišova nabídka ale jejich názor zřejmě nezmění. „Opakovaně jsme řekli, že s Andrejem Babišem do vlády nepůjdeme a ani nepodpoříme jeho menšinový kabinet. Jeho slibům o snižování daní je navíc těžké uvěřit, když v minulé vládě se o to ani nepokusil,“ reagoval šéf ODS Petr Fiala.

Snaha hnutí ANO získat důvěru nezapůsobí ani na Piráty. „Budeme hlasovat proti. Mně to připomíná takovou tu otázku: máte rád guláš? Nemám rád guláš. A kdyby byl s knedlíkem? Nemám rád guláš,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Přímou i nepřímou podporu Babišovy menšinové vlády odmítají nadále taky KDU-ČSL, ČSSD, SPD, STAN a TOP 09. „Programové prohlášení vlády na tom nemůže nic změnit, protože všichni víme, že Andrej Babiš mění názory a programy ze dne na den,“ myslí si šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

Zároveň dodává, že pokud by Babišův menšinový kabinet vládl, je jeho strana ochotná podpořit návrhy, se kterými bude souhlasit. Podobně to vidí i hnutí STAN. Podle jeho šéfa Petra Gazdíka budou Starostové a nezávislí konstruktivní opozicí.

Komunisté váhají, bude záležet na regionech

Jediní, kdo zatím neví, jestli by menšinovou vládu podpořili, jsou komunisté. V pátek o tom jednal ústřední výbor KSČM. Vedení nechal volnou ruku a všechny možnosti jsou otevřené.

„Já se chci poradit interně s jednotlivými zástupci krajů. Nežádal jsem tak volný mandát a nechci ho. Máme 9. listopadu výkonný výbor, takže by to mělo být jasné před zasedáním sněmovny,“ řekl předseda strany Vojtěch Filip.

Ustavující schůze sněmovny bude 20. listopadu, do té doby by chtěl mít šéf hnutí ANO Andrej Babiš hotový seznam kandidátů na ministry pro svou úřednickou vládu.

Zvýším od ledna plošně důchody, říká Babiš

Andrej Babiš chce od ledna zvýšit základní výměru důchodu z devíti na deset procent. Řekl to deníku Právo. Změna by podle něj znamenala navýšení penzí o 448 korun pro každého seniora. Peníze by lidé dostali nad rámec už schválené průměrné valorizace 475 korun.

Nápad AB navýšit zákl výměru penzí je super.Je to ale 10mld navíc, které min fin prý nemá, a změna zák-rozp výb nestačí, od ledna to nebude. — Michaela Marksová (@MMarksova) October 30, 2017

Ministryně práce Michaela Marksová z ČSSD na twitteru napsala, že je to super nápad. Je to podle ní ale 10 miliard korun navíc, které ministerstvo financí nemá. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek nepovažuje za vhodné dorovnávat stejnou částku všem, protože se tím zvýší podle něj už tak dost velké rovnostářství v tuzemském důchodovém systému.