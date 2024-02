Babiše můžeme kritizovat i s ním nesouhlasit. ANO je v tomhle démonizované, míní místopředseda Králíček

Opoziční hnutí ANO na svém sněmu potvrdilo ve funkci předsedy Andreje Babiše. Delegáti si také vytyčili jednoznačný cíl, kterým je vítězství v příštích sněmovních volbách, získání nespokojených voličů a postu premiéra. Nejvyšší vedení prošlo jen drobnými obměnami, novým místopředsedou se stal Robert Králíček: „K větší obměně není důvod. Preference nám rostou a cítím, že se stmelujeme,“ říká v Interview Plus. Interview Plus Praha 23:29 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Za svůj úspěch prý hnutí vděčí svému předsedovi. Králíček si pochvaluje, že se Babiš rozhodl být lídrem i v nadcházejících parlamentních volbách, přestože v minulosti několikrát mluvil o odchodu politiky. „Stejně jako on jsem emotivní člověk a někdy vás ty emoce ovlivní. Některá jeho rozhodnutí byla unáhlená, ale je dobře, že zůstal,“ dodává.

Babiše přitom stále provázejí některé kauzy. K jeho údajné spolupráci s StB se ale podle Králíčka není nutné vracet, považuje ji za záležitost minulosti.

Po zvolení místopředsedou hnutí mu prý začaly chodit negativní a vulgární reakce. „Kvůli tomu, že jsem si dovolil kandidovat. Lidé asi očekávají, že začnu kritizovat Andreje Babiše za úplně všechno a budu proti hnutí ANO. Nechápu tu logiku,“ podivuje se.

„Kdy naposledy jsme měli s Babišem neshodu nebo kdy změnil názor? Stalo se to tolikrát, že ani nemám konkrétní příklad.“ Robert Králíček

„Dostal jsem otázku, kdy naposledy jsme měli s Babišem neshodu nebo kdy změnil názor. Za tu dobu, co jsem ve Sněmovně, se to stalo tolikrát, že ani nemám konkrétní příklad. Kritizovat ho nebo s ním nesouhlasit jde úplně normálně. Myslím, že jsme v tomhle démonizováni,“ míní poslanec.

Chceme vládu a premiéra

V hnutí ANO prý po sněmu panuje jednota. „Máme stejné názory a stejný cíl – chceme do vlády a chceme mít premiéra. Lidé jsou odhodláni se na tom aktivně podílet,“ uvádí s tím, že jeho úkolem, který od Babiše po svém zvolení dostal, je dosáhnout lepších výsledků v Praze.

„Mám konkrétní představy, ale není to nic objevného. Jsou to věci, které fungují, a to být mezi lidmi a komunikovat s nimi. Nehledám nějakou senzaci, je to o každodenní práci a jde o to, aby lidé byli připraveni tomu po ty dva horké volební roky obětovat čas,“ přibližuje.

„Schillerová cílila na nálepkování – kdykoli řeknete slovo o míru, jste nálepkován jako ruský troll, šmejd, šváb či v lepším případě chcimír.“ Robert Králíček

Králíček je zmocněncem hnutí pro IT a digitalizaci, ministerské ambice ale podle svých slov nemá. Za důležitý považuje i boj s dezinformacemi, které prý dnes šíří i někteří vládní představitelé. A týkají se údajně také hnutí ANO.

„Je těžké proti dezinformacím bojovat, protože společnost je velmi polarizovaná a to je dobré podhoubí pro dezinformace. Pokud nenajdeme shodu napříč spektrem, bude to velmi složité, protože lidé ztrácejí důvěru v politiky. Vezměte si, kolik lidí věří současné vládě. V obecné rovině se ztrácí důvěra v autority, a to je těžko nahraditelné,“ upozorňuje čerstvý místopředseda hnutí.

Válka je hrozba

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že aliance se musí připravit na konfrontaci s Ruskem. Podle exministryně financí Aleny Schillerové (ANO) se však Česko nemusí připravovat na válku, ale investovat do dopravní infrastruktury.

„Není v tom rozpor. Schillerová cílila na to nálepkování – kdykoli řeknete slovo o míru, jste nálepkován jako ruský troll, šmejd, šváb či v lepším případě chcimír,“ vysvětluje Robert Králíček.

„Jsme si vědomi toho, co pro nás představuje Rusko. Víme, jak vážná situace je. Ale nemůžeme rezignovat i na další oblasti, ať už je to doprava, školství nebo zdravotnictví a věnovat se jen zbrojení a obraně,“ dodává.

ANO přitom podle něj nepodceňuje ani obranné otázky a hlásí se k závazku dávat dvě procenta HDP na obranu. V investicích má ovšem jiné priority než současná vláda.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.