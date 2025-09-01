Babiše na mítinku napadl jeden z občanů. Šéfa hnutí ANO ošetřují v nemocnici ve Frýdku-Místku

Andreje Babiše, předsedu hnutí ANO kandidujícího do letošních sněmovních voleb, napadl na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku jeden z občanů. Babiš byl zezadu udeřen kovovým předmětem do hlavy a následně odjel na vyšetření do nemocnice, uvedl mluvčí ANO Martin Vodička.

Andrej Babiš dorazil k Vrchnímu soudu v Praze v kauze Čapí hnízdo

Předsedu hnutí ANO Babiše napadl na mítinku jeden z občanů (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mluvčí moravskoslezské policie sdělila, že informaci zpracovává a vyjádří se později. Záchranná služba u případu nezasahovala.

Podle serveru iDNES Babiše udeřil neznámý muž berlí do zad, Babiše ošetřovali ve frýdecko-místecké nemocnici.

„Je ve Frýdku-Místku na CT, snad bude vše v pořádku,“ řekl Juchelka České televizi s tím, že se Babiš po incidentu podrobil rentgenovému vyšetření.

Připravujeme podrobnosti.

