Babiš před jmenováním vlády: Nechápu, jak chtějí ostatní prosazovat své programy z opozice

Vy jste, pane Babiši, zmínil, že o důvěru pro svůj kabinet budete žádat zřejmě 9. ledna. Po jmenování máte tedy přesně čtyři týdny na to přesvědčit zbylé sněmovní strany, aby vaší vládě daly svůj hlas. Jak moc věříte, že se to podaří? Bude mít Česko v půlce ledna menšinovou vládu s důvěrou?

Musím tomu věřit, jinak bych to nedělal. Samozřejmě to bude obtížné. Pozici ostatních stran nerozumím, protože šly do voleb s programem a nechápu, jak ho chtějí prosazovat z opozice. Pravděpodobně si o tom chtějí povídat, ale my potřebujeme vládu, která bude pracovat a která prosadí program.

A komunikujete s nimi dostatečně, když říkáte, že si chtějí povídat?

Ale samozřejmě, že komunikuju. Myslím, že máme dobrý tah na branku. Už 24. října jsem oznámil, že logicky ve volbách občané rozhodli, že nejlepší koalice je sto trojka s ODS, a od té doby ODS xkrát řekla, že to vylučuje. My jsme i jednali o uspořádání sněmovny, tam jsme to ťukli – absolutně odmítnutí. Plus ostatní strany teď mění pozici a říkají: „Za nějakých podmínek…“ Nemyslím si, že by nám měly říkat, koho nominovat do vlády. Taky jim nemluvíme do toho, kdo má být předseda té či oné strany.

Říkáte, že věříte, že to půjde. Většina sněmovních stran, jak víme, zatím podporu odmítá. Není ale vyloučené, že někteří poslanci by při samotném hlasování mohli opustit sál a tím snížit potřebné kvorum pro vyslovení důvěry vaší vládě. Bude součástí vašeho vyjednávání i tato možnost, tedy aby některé strany vznik kabinetu umožnily alespoň odchodem ze sálu?

Nemůžeme vyjednávat s jednotlivými poslanci. Samozřejmě všichni jsou nezávislí. Možná někteří budou rozumní a nás podpoří, protože se jim bude líbit náš program a naši ministři. Ale určitě budeme vyjednávat s vedením jednotlivých stran a hnutí. To je ta základní koncepce vyjednávání.

Digitalizace i důchodová reforma

Kdybyste měl v heslech říct základní body, kterými na sněmovní strany budete apelovat, které to budou?

Základní body… Naši vládu jsme nazvali „Vládou pro lepší Česko“, protože si myslím, že patříme na špičku Evropy a bohužel jsme to všichni čekali po revoluci, že se vrátíme tam, kde jsme byli za první republiky…

Čím lepší? Buďte konkrétní. Jaké body?

Samozřejmě chceme konečně udělat důchodovou reformu, o které tady všichni mluvíme už 25 let, chceme a budeme mít zmocněnce pro IT a digitalizaci, o tom taky všichni mluvili před volbami, estonský model. To je velice důležité, aby perspektivně jsme měli vizi, že občané ani firmy nebudou chodit na úřady a že to všechno obslouží jako v Estonsku od počítače.

Chceme být samozřejmě solidární, potřebujeme pomoci 1,2 milionu zdravotně postiženým lidí, potřebujeme skutečně navýšit platy jenom vybraných profesí, jako jsou učitelé, sociální služby a kultura. Chceme investovat, chceme konečně zrychlit investice. Tolik let po revoluci nemáme základní páteřní dálniční síť. Chceme samozřejmě efektivní stát. Stát má velké rezervy v hospodaření a za naší bývalé koaliční vlády se nám nepodařilo prosadit věci, které jsme chtěli.

Pane Babiši, pokud byste důvěru na první pokus nedostal, jaký bude váš další postup? Hodláte plnohodnotně vládnout do chvíle, než by se povedlo najít nějakou většinu pro další kabinet, nebo jste spíš pro urychlený druhý pokus, který by mohl být úspěšnější, případně předčasné volby? Domýšlíte tak daleko?

Ale my musíme vládnout. I proto jsem požádal pana prezidenta, aby jmenoval vládu dneska, protože zítra ráno (ve čtvrtek, pozn. red.) v sedm letím do Bruselu, abych hlasitě vysvětlil Bruselu, že skutečně kvóty nechceme, my ten nový dublinský systém s kvótami odmítáme. Říkáme, že Evropa je neschopná se aktivně bránit, že migrace musí být vyřešena mimo Evropu a budeme tam aktivně vystupovat úplně stejně, jako jsem vystupoval jako ministr financí a myslím si, že mě bylo slyšet.

Nebudeme čekat na toleranci nebo důvěru, musíme pracovat a začneme pracovat okamžitě dnes (ve středu), takže uvádění ministrů do úřadů bude trvat až do desíti večer. A já odcházím na dva dny do Bruselu. Je tam brexit, jsou tam další věci. Poprvé budeme účastni eurosummitu, takže nemůžeme teďka čekat na to, než dostaneme důvěru nebo než strany vlezou do vlády. To není možné.