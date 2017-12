Muzikolog, makléřka, náměstci i manažeři. V Babišově vládě zasedlo hned devět nováčků

Ještě nedávno působili ve vysokých manažerských funkcích v soukromém sektoru či jako náměstci a poradci na jednotlivých resortech. Po sněmovních volbách ale přišla od šéfa hnutí ANO Andreje Babiše nabídka na ministerský post. Ve vládě tak usedlo hned devět nových tváří – o koho jde a jaké mají plány? Profil nových ministrů připravil Radiožurnál. Rozcestník Praha 10:15 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová vláda Andreje Babiše | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj

Jednou ze čtyř žen v kabinetu je Klára Dostálová (za ANO). Vystudovaná ekonomka bude mít na starosti ministerstvo pro místní rozvoj. Sídlo úřadu u pražského Staroměstského náměstí zná velmi dobře. Donedávna tam totiž působila jako náměstkyně.

Alena Schillerová

ministryně financí

Další ženou v nové vládě je Alena Schillerová, nominovaná za hnutí ANO. Povede ministerstvo financí. Dosud byla náměstkyní ministra financí a mimo jiné měla na starosti zavádění elektronické evidence tržeb. Ve finanční správě se ale pohybuje už od začátku devadesátých let.

Jiří Milek

ministr zemědělství

V roce 2011 získal ocenění Manažer roku v oblasti výroby potravin. O rok později poprvé a neúspěšně kandidoval ve volbách. Politikem se Jiří Milek stal až nyní. A zamířil hned do Strakovy akademie. V nové jednobarevné vládě hnutí ANO má jako nestraník na starosti resort zemědělství.

Tomáš Hüner

ministr průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu nově vede osmapadesátiletý letý Tomáš Hüner (za ANO). Doteď působil jako ředitel divize Energy Management společnosti Siemens Česká republika. Na ministerstvu už pracoval - v letech 2006 až 2011 byl náměstkem sekce průmyslu a energetiky.

Jaroslava Němcová

ministryně práce a sociální věcí

Post ministryně práce a sociálních věcí v kabinetu obsadila Jaroslava Němcová. Šestačtyřicetiletá ekonomka je členkou hnutí ANO, je vdaná a má dvě děti. Jak sama uvedla, přichází „do oblasti, která je jí celý život blízká". Také proto nepotřebuje čas na seznámení s úřadem, do práce se podle svých vyjádření pustí okamžitě.

Adam Vojtěch

ministr zdravotnictví

Adama Vojtěcha z hnutí ANO ještě před pár lety znali lidé spíš jako zpěváka. Teď bude šéfovat tuzemskému zdravotnictví. Vojtěch je vystudovaný právník a v jednatřiceti letech se řadí mezi nejmladší ministry v historii samostatného Česka.

Lubomír Metnar

ministr vnitra

Ostře sledované místo ministra vnitra v menšinové vládě Andreje Babiše z hnutí ANO zastává bývalý policista Lubomír Metnar. Na vnitru už jednou pracoval jako první náměstek pro vnitřní bezpečnost v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. Předtím i po té působil Metnar ve službách miliardáře Jana Světlíka.

Robert Plaga

ministr školství

Novým ministrem školství je od středy Robert Plaga z hnutí ANO. V úřadu to dobře zná, poslední roky tam působil jako náměstek pro vysoké školy. Plaga pochází z Brna, kde vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity, na které také učil. Později vedl i tamní Centrum pro transfer technologií.

Ilja Šmíd

ministr kultury

Zvýšení platů pracovníkům v kultuře během čtyř let plánuje nový ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO). Chce přesvědčit hlavně politiky, že kultura je základ společnosti. Uvedl to při svém jmenování do funkce. Pochází z Plzně a díky svému rodinnému zázemí se věnoval od dětství také lidové hudbě.

Vedle devíti nových tváří ve vládě předsedy hnutí ANO Andreje Babiše zasedli i stávající ministři. Resort spravedlnosti tak nadále povede Robert Pelikán z hnutí ANO, který bude mít nově na starosti také legislativní radu vlády. Na obranu se z ministerstva pro místní rozvoj přesunula Karla Šlechtová (za ANO), čerstvý vicepremiér Martin Stropnický zase z obrany na ministerstvo zahraničí. Ministrem životního prostředí pak zůstává Richard Brabec (ANO), na dopravě zas Dan Ťok (za ANO).