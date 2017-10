Babišovi věřím, o práci policie pochybuji už delší dobu, říká k Čapímu hnízdu primátorka Krnáčová

„Pan Babiš mi řekl, že se cítí nevinen, nemám důvod mu zatím nevěřit,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz pražská primátorka Adriana Krnáčová z ANO k dotační kauze kolem projektu Čapí hnízdo. Za rok čekají hlavní město volby do zastupitelstva, ve kterých plánuje obhájit svůj post. Se šéfem hnutí Andrejem Babišem o tom ale ještě detailně nemluvili. Jak chce Krnáčová v Praze porazit Piráty a jak se vypořádá se situací na pražských hřbitovech? Praha 16:45 31. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

Z kraje roku radní hlavního města Prahy odvolali šéfa pražských hřbitovů Martina Červeného na základě externího auditu společnosti Ernst & Young. Úředníci magistrátního odboru ale poté zprávu, která stála 800 tisíc korun, označili za „tendenční, spekulativní a chybnou“ (více čtěte ZDE).

Zastupitelé z kontrolního výboru proto před časem navrhli mimořádnou prověrku, která by měla pochybnosti kolem externího auditu vyjasnit. „Teď tam posíláme finanční kontrolu, která zkontroluje hospodaření, a uvidíme, co vyjde,“ říká mimo jiné v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Rozkol kvůli 'výbušnému materiálu'. Magistrátní výbor nařídil mimořádnou kontrolu hřbitovů Číst článek

Zmíněné usnesení o mimořádné kontrole vychází ze zprávy vašich magistrátních úředníků, kteří přezkoumávali audit externí společnosti Ernst & Young. Když budeme citovat, jejich zpráva označila audit za chybný, někdy i tendenční. Pokud zmíněná mimořádná kontrola takové závěry potvrdí, bude to pro vás natolik závažné, abyste z toho vyvozovala nějaké důsledky?

Nevím, že magistrátní úředníci mají oprávnění kontrolovat audit. To nemají. Nevychází ze stejných podkladů. Magistrátní úředníci musí kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole místních samospráv, to je jejich mantinel. A to je asi všechno. Já jsem oficiální dokument nezískala, ačkoli jsem se obrátila na paní ředitelku (magistrátu Martinu Děvěrovou; pozn. red.). Ta mi řekla, že je to předběžné stanovisko, názor paní ředitelky kontrolního odboru (Ireny Ondráčkové; pozn. red.). Ale takto nemůžeme postupovat, nevím, co v tom bylo, opravdu nevím. Jediné, co je pro mě důležité, je, že máme audit, máme stanovisko radního, a že rada se tímto řídila.

Nicméně pokud toto vaši úředníci tvrdí jen na základě zběžného posouzení auditu od Ernst & Young, není to pro vás dostatečnou indicií, proč vše nechat prověřit? Tady se bavíme o věcech, které jsou opředené mystériem. Magistrátní úředníci, opakuji, neměli úkol zkoumat audit. Neměli auditovat audit. Magistrátní úředníci přesně vědí, co dělat mají a co dělat nemají. A já myslím, že ten příběh degradoval do nějaké bramboračky, kdy pan (Martin) Červený (exředitel pražských hřbitovů; pozn. red.) je pravděpodobně sympatický několika dámám a pravděpodobně si ho nějakým způsobem chrání. Ale nevím, co za tím je. Pro mě jsou důležitá fakta. A ta fakta jsou tyto: máme audit, máme zjištění, máme názor radního a nic jiného oficiálního v ruce nemám.

Závěry kontroly necháte plně v kompetenci pana radního Daniela Hodka (ČSSD), který má hřbitovy na starosti, nebo si třeba vyžádáte i něco vy sama?

Závěr mimořádné kontroly bude hodnotit, respektive dostane do rukou paní ředitelka (magistrátu) Děvěrová. A pak uvidíme. Já to nebudu předjímat. Nevím, co bude výsledkem tohoto příběhu.

Kde jsou strážníci

Podobná kontrola magistrátních úředníků proběhla letos i v městské policii. Je už uzavřená, případně máte k dispozici její výsledky a hlavní závěry?

Jen hrubé detaily, nemám ještě konečnou zprávu, snad ji dostanu co nejrychleji. V současné době probíhá ještě audit městské policie. Když toto skončí, budeme se na tyto dva dokumenty dívat souběžně.

Na nedávném kontrolním výboru se pan ředitel městské policie Eduard Šuster proti magistrátní kontrole ohrazoval. Mohou ty závěry být natolik závažné, že by vedly k jeho odvolání, když to z jeho strany vyvolává takovou reakci?

Ještě jsem to celé nečetla. Nebudu skrývat, že jsem s prací pana Šustera ne úplně spokojená. Ale zda to bude vést k jeho odvolání, to nevím. Každopádně si umím představit, že městská policie by měla pracovat jiným způsobem, než pracuje. Počkáme si na výsledky a pak to zhodnotíme.

A proč konkrétně nejste s prací pana Šustera v městské policii spokojená?

Průběžně nám chodí stížnosti občanů z městských částí, že strážníci nejsou vidět na ulicích. Na Praze 1 jsme měli neustále problém s lidmi před zastavárnami, takzvanými ruličkáři. Městskou policii nebylo vidět. Co se týče taxikářů, to je starý příběh, že někteří strážníci s nimi byli v minulosti v jakémsi vztahu. Doufám, že to už teď není. A obecně si myslím, že systém, jakým způsobem městská policie vykonává svoji práci, není úplně užitečný. Ať už při zabezpečování veřejného pořádku, což je jejich primárním cílem, či při poskytování informací cizincům, případně těm, co přijdou do Prahy. Koncept, jakým způsobem by se měla zabezpečovat bezpečnost, potřebuje přepracovat. Už i v souvislosti s potenciálními možnými hrozbami, která velká města mají, případně mohou mít v budoucnu.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

Jak na vaše výtky a námitky reagoval pan Šuster?

Já nechci detailně říkat, jaká je komunikace mezi mnou a panem Šusterem. Myslím, že si neuvědomuje, v jaké pozici je. Považuji jeho činnost za ne úplně profesionální.

A dokázal se obhájit? S ohledem na váš názor předpokládám, že vám to nevysvětlil.

Moc ne. Koneckonců si to občané zhodnotí sami. I kdyby to mně vysvětloval, fakta jsou fakta a spokojenost občanů je důležitější než jeho vysvětlení.

Krýt si záda

Když přejdeme k dalšímu tématu. Za rok jsou volby do zastupitelstva. Budete znovu kandidovat v Praze?

Ráda bych.

Mluvila jste o tom už s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem?

Probírali jsme to ještě v dávnější době. On v podstatě řekl ‚Jo, jasně‘, ale tak jak to má ve zvyku říct. Zevrubnější diskusi budeme mít, až utichne virvál kolem voleb a kolem konstituování nové vlády. Myslím si, že by bylo docela nerozumné ho otravovat s pražskou záležitostí. Počkáme si na to, ještě chvilku máme čas.

Server Neovlivní.cz nedávno napsal, že sílí tlaky na vaše odvolání, a to nejen z opozice, ale i z vašich vlastních řad. Je to pravda?

Nevím, myslím, že ne. Uvidíme.

S ničím takovým jste se nesetkala?

To je běžné v každé straně. Podívejte se, co se děje v ostatních politických stranách, například u našich koaličních partnerů v ČSSD, co se tam strhlo před volbami. Došlo ke genocidě v rámci politických struktur. Člověk si spíš musí hlídat záda od vlastních lidí, kteří jsou v partaji. To dělám po zkušenosti z předcházejících let.

„Já nejsem ani právník, ani vyšetřovatel, abych se vnořila do této kauzy a věnovala čas tomu, abych zpochybňovala jeho slova. Já musím věřit svému předsedovi. A já mu věřím, nemám důvod mu zatím nevěřit.“ Adriana Krnáčová (Primátorka Prahy)

A děláte to preventivně, anebo máte pocit, že je opravdu třeba, abyste si ta záda kryla?

Vždy je potřebné si krýt záda. Ale samozřejmě si myslím, že volby jsou volby a ty ukážou, co si myslí občané, a ne co si myslí spolustraníci. Pravdou je, že já v první řadě pracuji pro Prahu, nikoli pro partaj. Zajímá mě, jak Praha prosperuje, jak funguje a všechny aspekty kolem managementu. Možná je to moje chyba, že se až sekundárně zajímám o to, co se v partaji děje anebo kdo mi jde po krku. Mám 24 hodin a z toho osmdesát procent věnuji Praze. A pak zbytek spím, a když můžu, tak sportuji.

Hnutí ANO v Praze dotahují Piráti. Ve sněmovních volbách získali jen o necelá tři procenta méně hlasů než hnutí ANO. Co se dá podle vás dělat lépe, abyste měli jistotu, že je skutečně příští rok ve volbách do zastupitelstva porazíte?

Na to je ještě brzy. Řeknu vám ale svou zkušenost s Piráty. Jsou určitě velice vzdělaní a velice chytří, jsou ale strašně nezkušení a naivní zejména v rozhodování. Někdy jste vystaveni situaci, kdy nemáte moc možností rozhodnout jinak. Rozhodování ve městě je kontinuální proces. Dejme tomu v roce 2010 se rozhodlo něco, co má vliv na to, jakým způsobem se může rozhodovat dnes. Vznikl nějaký projekt a teď máte možnost ho ukončit, tím pádem si investici odepíšete s péčí řádného hospodáře, nebo budete pokračovat dál. To ale zase není dobré. Tak jak to rozhodnout?

V těchto věcech je potřeba mít trochu odvahu a současně i životní zkušenosti. Musíte si za tím (rozhodnutím; pozn. red.) stát a být schopen to vysvětlit. A to není úplně jejich silnou stránkou.

Poslanecký klub Pirátů v čele s předsedou Ivanem Bartošem | Foto: ČTK/Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Na začátku jsem s nimi chtěla spolupracovat na některých agendách co se týče informatiky, jenomže oni měli větší zájem zkoumat minulost než posouvat budoucnost. A my se nemůžeme nechat úplně pohltit minulostí, ačkoli nás samozřejmě determinuje v rozhodování. Důležité je nastavovat agendy do budoucna, aby Praha prosperovala. Proto jsme se nedohodli.

Piráti proto tedy nejsou možný partner do příští koalice v Praze?

Já se nebráním žádnému partnerovi, který má zájem rozvíjet Prahu, a ne neustále vyvolávat duchy. To, co se stalo v minulosti, nemůžu už změnit. Já můžu jen udělat maximum pro to, aby rozhodnutí z minulosti nemělo negativní dopad na budoucnost, což také není jednoduchá disciplína.

Piráti mají podle našich informací ambici získat i post primátora. Jak by tedy s nimi bylo případně možné spolupracovat?

Každý má tuto ambici. Uvidíme, jak se osvědčí v Poslanecké sněmovně. Myslím, že to pro ně bude velké překvapení. Pakliže někdo není schopen kompromisu, jakože oni nejsou, alespoň takovou zkušenost mám já, tak si myslím, že v politickém prostředí nemají moc velkou budoucnost. Nemyslím to ale špatně. Proto jsem řekla, že nemají lidskou ani politickou zkušenost. Mají ideály, to je fajn. A jsou chytří a vzdělaní, k tomu ale patří ještě sociální inteligence, která je základním předpokladem, aby se lidé domluvili v heterogenním prostředí. V prostředí, kde máte pět politických stran, každá chce něco jiného a každá se snaží tu druhou stranu zpochybnit. Je to politický boj, i když jste v koalici.

Obvinění nevadí

Andrej Babiš by se měl podle vás stát premiérem i přesto, že je obviněn z dotačního podvodu. Také byste případně ve sněmovně hlasovala proti jeho vydání. Minulý týden jste to uvedla pro Seznam zprávy, kde se vás na to ptali mimo jiné i v souvislosti s vaším dřívějším působením v čele české pobočky Transparency International. Tato vaše slova stále platí?

Ano, to stále platí.

Babiš dotační podvod organizoval, řídil a koordinoval. Faltýnek pomáhal, píše policie Číst článek

Co vás vede k pochybnostem o práci policistů a státních zástupců?

Je to staršího ražení. Psal se už rok 2006, kdy jsem začala pochybovat o tom, že policie je úplně nevinná v tom, jakým způsobem se tady realizuje politika. Kubiceho zpráva je toho historickým důkazem. Taková Kubiceho zpráva se stala i teď (stejnou rétoriku používá i sám šéf hnutí ANO Andrej Babiš; pozn. red.). A to je, myslím, naprosto nesprávné, jsme mladá společnost, netrpělivá, nezkušená a používáme nástroje, které nejsou ve volebním boji úplně demokratické.

Samotný účet Šuman ve mně vyvolává velké pochybnosti. Hlavně bych chtěla vědět, kdo za tím stojí. Na naše politické protivníky můžeme mít jakýkoli názor, ale existují některé nástroje boje, které jsou nepřekročitelné. A to, co se dělo před volbami, těch několik měsíců, ne-li rok, tak to byla systematická snaha dehonestovat, zničit, polarizovat celou společnost. Společnost na to odpověděla ve volbách. Pevně věřím, že brzy nastane situace, kdy se vzpamatují tzv. tradiční strany a odnesou si svůj díl viny za to, že společnost je takto polarizovaná. Snižuje nám to možnost být ještě výkonnější a ještě lepší společností v rámci Evropské unie.

Měla jste čas si o kauze Čapí hnízdo promluvit přímo s Andrejem Babišem nebo Jaroslavem Faltýnkem? Probírali jste to?

Neprobírali jsme to do detailů. Ptala jsem se pana Babiše, zda by mi nemohl říct, o co jde. Řekl mi, že se vůbec necítí vinen, že si není vědom toho, že by udělal trestný čin. A opravdu postupovali v souladu s tehdejšími dotačními pravidly.

A to vás přesvědčilo?

A co jiného mě mělo přesvědčit? Já nejsem ani právník, ani vyšetřovatel, abych se vnořila do této kauzy a věnovala čas tomu, abych zpochybňovala jeho slova. Já musím věřit svému předsedovi. A já mu věřím, nemám důvod mu zatím nevěřit.