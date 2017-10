Babišovu vládu nepodpoříme. Parlament bude fungovat i bez ní, tvrdí šéf Pirátů Bartoš

Pirátská strana ve volbách skončila na třetím místě a jejích dvaadvacet poslanců z ní činí významnou sílu při všech jednáních v mimořádně rozdrobené Poslanecké sněmovně. Na post jejího předsedy Piráti podpoří Radka Vondráčka z hnutí ANO. Odmítají ale hlasovat pro důvěru vládě, ve které by vítěz voleb měl dominantní roli. Praha 19:13 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

„V žádném případě. Ani pokud by se ANO dohodlo s některou z dalších stran, s nimiž jedná. Nepodpoříme ani menšinovou vládu s nestranickými odborníky. Byla by to Rusnokova vláda číslo dvě,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Ve Sněmovně Piráti slibují být konstruktivní. „Máme dvacet programových priorit a na jednání s hnutím ANO – zápis ze schůzky máme v našem transparentním registru – jsme se na patnácti z nich shodli. A průsečíky jsme našli i s ODS, například v oblasti eGovernmentu nebo transparentnosti,“ přibližuje.

Rolí opozice podle něj není smysluplné návrhy zákonů zadupávat, ale naopak na nich spolupracovat. „Jsem nadšený, že v předvolebních programech zaznělo tolik věcí, na kterých se můžeme ve sněmovně shodnout,“ podotýká Bartoš.

Nejsme na jedno použití

Piráti si vytipovali pět sněmovních výborů, nejméně ve třech z nich chtějí usilovat o místa předsedů. Prioritou je bezpečnostní výbor a pro veřejnou správu, podle Bartoše by mohl vzniknout i výbor pro eGovernment. Neobává se ale, že ostatní strany budou tlačit do oblasti informačních technologií?

„Nejsme strana na jedno použití. Vznikli jsme na internetu, ale dlouhodobě se věnujeme široké agendě. Náš program se zabýval agendou čtrnácti ministerstev včetně nového ministerstva informatiky. IT zakázky mají neuvěřitelný korupční potenciál a nemělo by je řešit každé ministerstvo samostatně,“ zdůrazňuje.

Úspěch ve volbách Piráty nezaskočil, na desetiprocentní výsledek cílili, přestože mnozí politologové k tomu byli skeptičtí. „Na ulicích bylo cítit, že naše podpora roste. Zvlášť v Praze, kde jsme skončili druzí. Nemáme za sebou oligarchy a finanční zájmy, ale půl milionu lidí, kteří nám věří. To 'rozkejvá' i předsedu Pirátské strany,“ přiznává.

Dredy vadí jen českým politikům

V nejvyšších patrech politiky ho zatím nic nepřekvapilo, ze strany ostatních politiků se ale často setkává s tím, že se na něj dívají skrz prsty kvůli jeho účesu.

„V debatách došlo na argumentaci věkem nebo vzhledem. Přijde mi to směšné a nedůstojné. Na mezinárodní úrovni jsem jednal s byznysmeny a řediteli firem o nákladných projektech, ale nikdo neměl problém s tím, že mám dredy nebo notebook polepený pirátskými samolepkami. Když vás někdo shazuje, je to jeho malost,“ uzavírá Bartoš.