Do brněnského babyboxu někdo odložil novorozence. Chlapec dostal jméno Kryštof

V babyboxu v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně našli v úterý zdravotníci novorozeného chlapce, dostal jméno Kryštof. V tiskové zprávě to uvedl zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Chlapec je letos pátým odloženým dítětem do speciální schránky. V celé republice je od roku 2005 už 76 schránek, od té doby do nich lidé odložili 185 dětí. Brno 12:18 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít BabyBox | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Chlapec se ocitl v babyboxu, tedy ve speciálně vyhřívané schránce, před půl jedenáctou dopoledne.

V klatovském babyboxu našli novorozenou holčičku. Dostala jméno Leopolda Číst článek

„Byl pečlivě zabalený do bílé deky s hnědými pruhy, oblečený v modrožlutém kompletu. Je narozený dnes. Váží 3830 gramů a pupečník má ošetřený plastovým uzávěrem, kterým se uzavírají pytlíky s potravinami,“ uvedl Hess.

Podle něj dítě vyzvedla primářka novorozeneckého oddělení Ludmila Brázdová, která pojmenovala chlapce Kryštof.

Právě Brázdová se zasloužila o vznik brněnského babyboxu. Otevřen byl v listopadu roku 2005 a byl druhým babyboxem v České republice po Praze, kde se otevřel o půl roku dříve.

Lidé téměř za 14 let odložili do babyboxů 185 dětí, z toho 80 chlapců a 105 děvčat. Nejvíce jich přijal pražský babybox v Hloubětíně, a to skoro 30. Brněnský je druhý s počtem 18 dětí. Část babyboxů zatím nepřijala žádné dítě. Hess by chtěl mít po celé zemi 80 babyboxů.