Babyboxy v Česku zachránily jen letos 15 dětí, celkem už 161

Zatím nejvíc dětí se do babyboxů dostalo v roce 2011. Bylo jich 22. O rok později jich schránky přijaly 20. Loni zdravotníci vyzvedli 16 chlapců a děvčátek.

Kritický únor a prosinec

Nejčastěji lidé odloží novorozence do schránky mezi 16:00 a 20:00. V tu dobu se v ní ocitlo 43 dětí. Dalších 34 v ní pak bylo mezi 20:00 a půlnocí. Nejvíc dětí se dostalo do babyboxu v únoru a v prosinci, a to 20 a 19. Nejsilnějším dnem je pondělí s 31 odloženými dětmi, následuje úterý s 29. Novorozenci se našli zatím ve čtyřech desítkách instalovaných schránek. Babyboxy jsou u nemocnic, radnic či záchranných služeb. Jeden vznikl i u domova důchodců.

Babybox v Jičíně | Foto: Královéhradecký kraj

Babyboxy jsou klimatizované a vytápěné, je v nich stálá teplota. Zařízení okamžitě na odložené dítě upozorní personál, který se hned o novorozence postará. Ministerstvo zdravotnictví registruje schránky jako zdravotnický prostředek. V roce 2006 získaly ochrannou známku.

V loňském roce začaly fungovat dvě nové schránky. Letos v březnu přibyla další v nemocnici v Mariánských Lázních. Babybox s pořadovým číslem 72 technici namontovali v říjnu v dětském domově v Berouně. Začátkem příštího roku by měly být v provozu pak dvě nové schránky - v boskovické nemocnici a v záchranné službě v Blansku. Vedení spolku chce jednat i se zařízeními v dalších městech. Starší typy babyboxů postupně také mění za moderní.

Znepokojení z babyboxů?

Na české babyboxy se před šesti lety zaměřil Výbor OSN pro práva dítěte. Ve své tehdejší zprávě uvedl, že ho schránky na odložené děti v Česku "vážně znepokojily". Podle členů výboru porušovaly hned pět článků úmluvy o právech dítěte. Byly prý v rozporu třeba s právem na život a také od narození na jméno, totožnost, státní příslušnost či možnost znát rodiče. Výbor v roce 2011 doporučil státu babyboxy zrušit.

Podle zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse, který sám sebe nazývá babydědkem, to bylo nepochopení a schránky naopak pomáhají život dětí chránit. Své potomky do nich totiž odkládají obvykle ženy, které se ocitly ve velmi tíživé situaci. Kdyby taková možnost nebyla, nemusely by některé děti přežít. Spolek před pár lety zahájil kampaň na podporu babyboxů a k ochraně nechtěných dětí. Zvolil tehdy provokativní heslo: "V popelnici umřu". V minulosti se totiž objevilo několik případů, kdy lidé našli v odpadcích mrtvé novorozence. Za prospěšné podle průzkumů považuje babyboxy drtivá většina Čechů a Češek.