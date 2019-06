Do babyboxu v Liberci někdo odložil novorozenou holčičku s amatérsky zauzlovaným pupečníkem

Do babyboxu v nemocnici v Liberci dnes večer někdo odložil novorozenou holčičku. Dostala jméno Barborka. Oznámil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. V Liberci je pátým odloženým dítětem do babyboxu a 190. v republice od jejich zavedení v roce 2005. Letos jde v zemi o desátý případ.

