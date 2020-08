Babybox zachránil další dítě. V Liberci našli zdravou holčičku, dostala jméno Barborka

Do babyboxu v liberecké krajské nemocnici v úterý večer někdo odložil miminko. Holčička, která měla pupečník podvázaný gumičkou do vlasů, je zdravá a dostala jméno Barborka. V tiskové zprávě to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Holčička je sedmým dítětem nalezeným v libereckém babyboxu za 12 let jeho existence. V Česku bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2008 odloženo již 209 dětí, za letošní rok deset.

Liberec 7:08 19. srpna 2020