V mosteckém babyboxu našli novorozenou holčičku, dostala jméno Jolana

Do babyboxu nemocnice v Mostě v noci na neděli někdo odložil novorozenou holčičku. Dítě zabalené v ručníku je zřejmě v pořádku, dostalo jméno Jolana. V tiskové zprávě to v neděli uvedl Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů. Za třináct a půl roku jejich existence je to 175. odložené dítě a 101. holčička. V Mostě je to páté dítě odložené do babyboxu, z toho jen jeden byl kluk.

