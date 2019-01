Rostou mu zuby a chodí. Do babyboxu v Nemocnici Pelhřimov někdo odložil patnáctiměsíčního chlapce

Do babyboxu v Pelhřimově v pátek před půlnocí někdo odložil zdravého, podle odhadů patnácti- až šestnáctiměsíčního chlapce. Váží 9,5 kilogramu, má šest zubů a dostal jméno Karel Spěváček. V tiskové zprávě to v sobotu uvedl Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů. Malý Karel je 181. dítětem odloženým do babyboxu v ČR za 13 let jejich existence. Pelhřimov 11:51 19. 1. 2019 (Aktualizováno: 12:32 19. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babybox (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

„Je zcela zdravý, jenom jej teď sestřičky zahřívají, protože byl trochu podchlazený, měl 35,5 stupně,“ napsal Hessovi v SMS zprávě primář dětského oddělení Stanislav Houštěk.

„Chlapec je nyní na dětské stanici JIP, je ale v pořádku,“ řekla mluvčí nemocnice Petra Černo.

O jeho dalším umístění bude rozhodovat orgán sociálně právní ochrany dění (OSPOD). Kdy si ho bude moci převzít, podle mluvčí určí lékaři.

„OSPOD následně vybere a doporučí opatrovnickému soudu, co s děťátkem udělat, navrhne zřejmě nějakou pěstounskou péči. Domluví se s pěstouny, kteří by zároveň mohli být budoucími náhradními rodiči. Navrhne soudu, aby usnesením o předběžném opatření svěřil dítě do něčí pěstounské péče,“ řekl Hess.

Případ je neobvyklý stářím odloženého dítěte, většině bylo jen několik dní či měsíců.

„Obdobně velké děťátko bylo před lety odložené v Olomouci,“ řekl Hess. Odhadované stáří chlapce, kterého zdravotníci našli v babyboxu v Olomouci v listopadu 2011, bylo 18 měsíců.

Asi pro pět dětí se podle Hesse v minulosti jejich matka vrátila.

„Chlapeček je stále na našem oddělení, samozřejmě maminka si pro něj může přijít, proto také zveřejňujeme, že je u nás,“ řekla Černo.

Odložení dítěte do babyboxu není trestný čin, jak připomněla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Policisté podle ní v noci v Pelhřimově zjišťovali, jestli dítě nebylo v ohrožení života, nebo zda na něm nebyl spáchaný nějaký trestný čin.

„Z výsledků prvotního lékařského vyšetření vyplynulo, že dítě je v pořádku, proto policisté nebudou ve věci provádět další šetření,“ řekla.

Babybox pelhřimovské nemocnice byl zřízen 21. prosince 2007 a dosud se v něm žádné dítě neocitlo.

První babybox v zemi začal fungovat v roce 2005, je to v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál.

Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. V Česku nyní funguje 76 těchto schránek.

Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.