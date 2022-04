Do babyboxu ve Slezské nemocnici v Opavě někdo v noci odložil chlapečka. Dostal jméno Vojtěch

Do babyboxu ve Slezské nemocnici v Opavě někdo v noci odložil čerstvě narozeného chlapečka. Na první pohled byl zdravý. Je to 235. dítě, které bylo v Česku do tohoto zařízení odloženo. V letošním roce jde o pátý případ. Sdělil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. V opavském babyboxu se jedná o deváté odložené dítě, což je v Moravskoslezském kraji nejvíce.

Opava 10:45 23. dubna 2022