O chlapce z babyboxu v Pelhřimově je zájem. Rok a půl staré dítě čeká náhradní rodina

Chodí, sám jí, žvatlá první slůvka. Chlapeček odložený v pelhřimovském babyboxu není žádný novorozenec. Lékaři jeho věk odhadují asi na osmnáct měsíců. V celé historii babyboxů je to teprve druhý takový případ a hoch, který dostal jméno Karel, je vůbec největší odložené dítě. Pelhřimov 7:45 22. ledna 2019

„U toho děťátka nebyly vůbec žádné dokumenty. Nebylo tam ani jméno, žádná zpráva. Byl jenom oblečený, musím ale říct, že čistě, pěkně," podotkl primář.

„Je to asi druhé takovéto dítě, snad údajně největší,“ popsal pro Radiožurnál primář dětského oddělení nemocnice v Pelhřimově Stanislav Houštěk.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O chlapce z babyboxu v Pelhřimově je zájem. Rok a půl staré dítě zřejmě přivítá náhradní rodina. Natáčel Milan Soldán

Rok a půl starého chlapce, který váží 9,5 kilogramů a má šest zubů, tu někdo v pátek odložil do babyboxu. Je 181. dítětem odloženým do babyboxu v Česku za 13 let jejich existence. Dostal jméno Karel a jeho věku si hned začali všímat i lidé na sociálních sítích.

„Je to podivné, pro okolí se dítě najednou vypaří. Muselo být očkované, zvláštní,“ podivovala se jedna z uživatelek.

„Očkování by se dalo zjistit s tím, že se vyšetří postvakcinační protilátky. První dny jsme to nevyšetřovali, ale v následné péči to bude potřeba udělat,“ doplnil Houštěk.

Chlapeček tak bude muset podstoupit vyšetření na přítomnost protilátek, protože jeho identita zatím zůstává velkou neznámou.

„U toho děťátka nebyly vůbec žádné dokumenty. Nebylo tam ani jméno, žádná zpráva. Byl jenom oblečený, musím ale říct, že čistě, pěkně,“ podotkl primář.

Takto staré dítě už přitom muselo být dávno v evidenci lékařů nebo úřadů.

„Zvažoval jsem, jestli by v tomhle směru nebylo dobré oslovit i Annu Šabatovou jako ombudsmanku, jestli máme zajištěnou ochranu dětí tím stylem, že dítě zmizí. Když se tady objevilo, tak někde muselo zmizet. A je otázkou, jestli okolí je schopné změnu nebo ztrátu zaregistrovat,“ vysvětluje Houštěk.

Výjimečný případ

Že jde o výjimečný případ, potvrzuje i Ludvík Hess, zakladatel českých babyboxů. „Je to velmi neobvyklé. Obvykle bývají odkládána děťátka po narození,“ uvedl. „Obdobně velké děťátko bylo před lety odložené v Olomouci,“ dodal Hess.

Odhadované stáří chlapce, kterého zdravotníci našli v babyboxu v Olomouci v listopadu 2011, bylo 18 měsíců.

Odložení dítěte do babyboxu není trestný čin, uvedla již dříve mluvčí policie Dana Čírtková. Policisté podle ní v Pelhřimově zjišťovali, jestli dítě nebylo v ohrožení života, nebo zda na něm nebyl spáchaný nějaký trestný čin.

„Z výsledků prvotního lékařského vyšetření vyplynulo, že dítě je v pořádku, proto policisté nebudou ve věci provádět další šetření," uvedla Čírtková.

Babybox pelhřimovské nemocnice byl zřízen 21. prosince 2007 a dosud se v něm žádné dítě neocitlo. Malý Karel s největší pravděpodobností neskončí v dětském domově. Ještě v úterý za ním mají přijít členové jeho budoucí náhradní rodiny.

O babyboxech

První babybox v zemi začal fungovat v roce 2005, je to v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál.

Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. V Česku nyní funguje 76 těchto schránek. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.