Ve vyškovském babyboxu našli čerstvě narozeného chlapce, dostal jméno Martin

Signál z babyboxu na dětské jednotce intenzivní péče zazněl ve středu v 16.27. „Chlapeček byl podchlazený, úplně holý, čerstvě narozený,“ uvedla náměstkyně.

Doplnila, že se uvnitř boxu nenašel žádný vzkaz, ani nic jiného. Chlapec vážil 2580 gramů, měřil 42 centimetrů. „Teď je v pořádku a je moc šikovný. Má se čile k světu.“

Zatím posledním dítětem odloženým do babyboxu byl 18. ledna patnáctiměsíční chlapeček v Pelhřimově. Šlo o 181. dítě odložené do babyboxu v ČR za 13 let jejich existence. Chlapec z vyškovské nemocnice je tedy 182. dítětem.

První babybox v zemi začal fungovat v roce 2005, je to v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí.

V Česku nyní funguje 76 těchto schránek. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.