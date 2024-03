‚Aby děti nebyly nalézány mrtvé v popelnicích.‘ Česko otevřelo 88. babybox, tentokrát v pražském Podolí

V Česku funguje od soboty už osmaosmdesátý babybox. Tentokrát se síť schránek rozšířila do areálu podolské porodnice v Praze. V Česku fungují babyboxy od roku 2005 a zatím v nich lékaři našli 262 dětí. Od zavedení mají své příznivce i odpůrce Praha 19:04 16. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za skoro 20 let babyboxy zachránily život 262 dětem. Nejvíc jich rodiče odložili v Praze a v Brně (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mé přání není, aby děti byly odkládány do babyboxu. Mé přání je, aby děti nebyly nalézány mrtvé v popelnicích a na skládkách,“ reagoval zakladatel babyboxů v Česku Ludvík Hess v roce 2011 v Českém rozhlasu na kritiku Výboru OSN pro práva dětí a doporučení, aby projekt na umisťování schránek úplně zrušil.

„Jsem si jist, že děti jsou do babyboxu odloženy především ze sociálních důvodů,“ řekl Hess.

To byl zřejmě také případ první odložené holčičky Soni, kterou matka samoživitelka zanechala 17. února 2006 u gynekologického centra v pražském Hloubětíně. Do schránky vložila i její rodný list a dopis: „Drahý doktore, je mi u srdce těžko, ale vidím, že bych to neutáhla.“

Za skoro 20 let babyboxy zachránily život 262 dětem. Nejvíc jich rodiče odložili v Praze a v Brně.

„Jednu holčičku mám obzvlášť rád. Je to první holčička nalezena v kladenském babyboxu. Můžu vám říct, že když ke mně přijde, obejme mě a řekne ‚Ludvíku, já tě mám ráda‘, tak mi tečou slzy,“ vzpomínal před čtyřmi lety Ludvík Hess, přezdívaný také jako babydědek.

V Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, byl i za finančního přispění naší městské části nainstalován 1. BabyBox na území P4 a celkově 88. v ČR. S kolegy jsme se tak dnes mohli zúčastnit symbolického zprovoznění, a to s přáním, ať zůstane co nejdéle prázdný. pic.twitter.com/Ao525pR9uO — Ondřej Kubín ️ (@ondrej_kubin) March 16, 2024

V roce 2005 zřízení anonymních schránek uvítala i tehdejší předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková.

„Ročně se u nás najde asi čtyři nebo pět novorozenců zahozených někam do popelnic. Ale já jsem přesvědčená, že to je jen malé procento zavražděných novorozenců, protože je to určitě veliká náhoda, že někdo tělíčko, obvykle ještě zabalené v nějakých igelitech, najde,“ řekla.

Řešit problémy matek

Kromě výboru OSN pro práva dětí má ale projekt i další odpůrce, a to i z řad pediatrů.

„Lidé řeší složitou sitauci matky. Řešení ale nejsou babyboxy. Řešení musíme hledat v problému matek a v poskytování pomoci,“ vysvětloval svůj názor před čtyřmi lety v pořadu Českého rozhlasu Zaostřeno primář dětského oddělení žatecké nemocnice a bývalý místopředseda České pediatrické společnosti Jiří Biolek.

Dukát pro štěstí

Rodiče, kteří novorozence z jakéhokoli důvodu odkládají, tak činí anonymně. Zmáčknou zelené tlačítko, dvířka v létě klimatizovaného nebo v zimě vyhřívaného babyboxu se otevřou a zase automaticky zavřou.

Co se děje pak, popsal ve videu pro projekt Spojeni srdcem Zdeněk Juřica, který babyboxy vyrábí. „Uvnitř je vanička a ta, pokud se zatíží, tak se rozběhne hlavní signalizace. Tento počítač bývá zpravidla na dětské JIPce a obsluha tak neprodleně reaguje na jeho pokyny.“

Nalezené děti lékaři zaregistrují, dostanou občanství a provizorní jméno, které případní náhradní rodiče mohou změnit. Každému odloženému novorozenci pak Česká mincovna věnuje i zlatý dukát pro štěstí.