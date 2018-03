Most v Příboru je zdemolován. Silnice by měla být od pondělí otevřená

Demolice mostu na silnici I/48 v Příboru na Novojičínsku, při níž v sobotu ráno spadl s mostní deskou i bagr, pokračovala v neděli podle plánu. Silnice by se tak nejpozději v pondělí v 06:00 měla znovu otevřít pro běžnou dopravu, řekl v neděli večer mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Příbor 20:24 11. 3. 2018 (Aktualizováno: 20:40 11. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zřícený most s bagrem | Zdroj: ČTK

Příčiny nehody, při níž se v sobotu po 05:00 zřítil bagr z výšky okolo pěti metrů, zatím nejsou známy. Jednatřicetiletý bagrista utrpěl vážná zranění, nikdo další při nehodě zraněn nebyl. Nehoda nezpůsobila žádné dopravní komplikace, protože se stala na uzavřeném staveništi, doprava byla ze silnice 48 odkloněna na místní silnice.

Most byl pokračováním příborské Místecké ulice. Vedl přes silnici I/48 a sloužil jako nájezd na ni. Silnice se nyní rozšiřuje, bude z ní dálnice D48. Most musel být zbourán, protože by se pod něj rozšířená dálnice nevešla. Na jeho místě postaví stavbaři nový most.

Stavba úseku dálnice D48 Rybí - Rychaltice spočívá v rekonstrukci a rozšíření 11,5 kilometru dlouhého úseku silnice první třídy I/48, která je nyní čtyřproudou komunikací bez středového rozdělení. Stavba bude stát více než dvě miliardy korun. Hotova má být do konce roku 2020.