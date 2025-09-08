Bagr na plovoucím pontonu odbahňuje pardubický Čičák. Jedno nákladní auto naplní za minutu

Odbahnění vodní plochy Čičák v Pardubicích odborná firma dokončí do poloviny října. Část bahna odváží po Labi, část po silnici. Naplnit jedno nákladní auto trvá asi minutu. Informovala o tom stavbyvedoucí Vendula Flachsová z firmy Pas Natura.

Odbahňování vodní plochy Čičák

Odbahňování vodní plochy Čičák | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Velká část parku Na Špici je kvůli odvozu bahna od konce srpna zavřená. Na Čičáku je instalovaný ponton. Je ukotvený k břehům, aby se nehýbal. Na něm stojí bagr, který nabírá bahno a dává ho do nákladního auta, které sediment odváží.

Z Čičáku firma odveze okolo 3500 metrů krychlových sedimentů. Nánosy bahna jsou do výšky půl metru až 1,5 metru. Na drapáku jsou čidla, která mapují terén pod vodou.

„Na tabletu pak vidíme, kde jsme těžili a kde ještě ne,“ řekla stavbyvedoucí Vendula Flachsová.

Dočasné úložiště je zřízené v areálu bývalých kasáren na Hůrkách. Po vysušení město bahno využije k úpravě městské zeleně nebo ho uloží na svých zemědělských pozemcích.

Obnovu vodní plochy radnice připravovala více než deset let. Jezero vzniklo při regulaci toku Labe v 60. letech minulého století a je nedaleko soutoku Labe a Chrudimky.

Město ho chtělo odbahnit už v roce 2013 před úpravami parku Na Špici, nepodařilo se ale vybrat firmu, která by práce za přijatelné náklady provedla.

Za investici Pardubice zaplatí 11,2 milionu korun. Dotace je necelých 7,7 milionu korun. Díky odbahnění bude v Čičáku víc kyslíku a současně tam vzniknou dvě nové tůně.

Západní část nádrže firma odbahňovat nebude, budou tam díky tomu vhodné podmínky především pro potěr ryb a život obojživelníků.

