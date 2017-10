Bakala miliardy OKD vracet nehodlá. 'Žaloba nahrazuje fakta bulvárem,' vzkázal soudu jeho právník

Bývalý spolumajitel těžební firmy OKD, finančník Zdeněk Bakala, odmítá tvrzení žaloby, kterou na něj a firmu NWR podalo už loni koncem roku vedení krachující ostravské společnosti. Vyplývá to z dokumentů, které získal Radiožurnál. Podle žaloby se v dolech chovali v rozporu s dobrými mravy, s intenzivní mírou nepoctivosti si vypláceli desítky miliard korun a nakonec tím firmu přivedli k úpadku. Ostrava 7:50 12. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Zdeněk Bakala (archivní foto) | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Bakala by tedy měl spolu s NWR podle žaloby vrátit věřitelům celkem 24,5 miliardy korun, kterými se bezdůvodně obohatil.

Sám Bakala, který žije trvale v zahraničí, ani jeho mluvčí se doposud k žalobě nijak nevyjádřili. Vůbec první reakci jeho právního týmu nyní získal Radiožurnál.

Nic takového se nestalo

Advokát Jan Kalvoda, který bude finančníka u soudu zastupovat, tvrzení popsaná v žalobě důrazně odmítl. Žádné miliardy podle něj Bakala nehodlá vracet.

„Není proto žádný důvod. Pan Bakala od OKD žádnou takovou částku nepřijal. Nic takového, jako je bezdůvodné obohacení, se v případě OKD a Zdeňka Bakaly také nestalo,“ řekl Radiožurnálu.

Pokud jde o vyplacené miliardy, podle žaloby si akcionáři od roku 2006 do roku 2012 vytáhli z OKD celkem 65 miliard korun. Z toho právě zmíněných 24,5 miliardy se rozhodlo OKD zažalovat, protože zhruba tolik peněz si akcionáři vzali ještě nad rámec toho, co doly vydělaly.

Umožnily to účetní operace, jako bylo rozpuštění téměř všech nashromážděných finančních rezerv v kapitálových fondech a přecenění majetku společnosti.

Tím došlo podle žaloby k takovému porušení právních předpisů a dobrých mravů, že mají být rozhodnutí o výplatě peněz anulována a peníze vráceny firmě právě coby bezdůvodné obohacení.

Tvrzení advokáta, že Bakala žádnou takovou sumu nepřijal, vychází z toho, že byl akcionářem dolů nepřímo, přes firmu NWR. Jenže podle žaloby měl do roku 2008, kdy k výplatě peněz došlo, i osobní odpovědnost.

Byl totiž zároveň i členem představenstva OKD a má tak ručit za škodu, která - společným rozhodováním akcionářů a vedení - později firmě vznikla.

V odpovědi na žalobu doručenou ostravskému soudu to ale právní tým Bakaly odmítá. Nemohl prý vědět deset let dopředu, jak se vyvine situace na trhu s uhlím.

Důl Darkov na Karvinsku, sídlo společnosti OKD | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

V době, kdy byl Bakala v představenstvu, bylo OKD v zisku a navíc na každé významné rozhodnutí si představenstvo opatřilo nezávislé studie o dopadu na hospodaření firmy. Ty prý daly krokům tehdejšího vedení za pravdu.

Kalvoda také odmítl, že by Bakala jednal nepoctivě a jen s cílem vyvést z dolů peníze, jak dále stojí v žalobě. „Tato nařčení se nezakládají na faktech. Finanční operace OKD, na kterých se pan Bakala podílel, byly vždy transparentní a v souladu s právem. Tento fakt prokážeme u soudu,“ dodal pro Radiožurnál.

Proti tvrzení, že chtěl Bakala jen z OKD vypumpovat peníze, chce jeho tým použít i argument, že pod vedením mateřské NWR dosáhly investice do modernizace a bezpečnosti dolů 33 miliard korun.

Příliš drahé úvěry a důlní technika

Kritici ale namítají, že například nakupovaná důlní technika byla příliš drahá a drahé byly údajně i úvěry, které si OKD v éře NWR nabralo. Obří bylo i samotné zadlužení: když loni doly vyhlásily insolvenci, činily jeho dluhy vůči věřitelům celkem 17 miliard korun.

Výplaty miliard korun akcionářům nicméně podle Jana Kalvody nebyly důvodem pozdější insolvence, jak žaloba tvrdí. Na vině jsou podle něj ceny uhlí.

„Dramatický a nepředvídatelný propad ceny i poptávky po uhlí postihl těžařské firmy po celém světě,“ vysvětluje.

Do cen zasáhlo nejen běžné ekonomické ochlazení, které by se dalo očekávat, ale k tomu ještě nástup amerického vývozu plynu z břidlic, jež stlačilo ceny komodit v Evropě. „Podrobněji to rozvedeme u soudu,“ dodal Kalvoda.

Zda a kdy se soud uskuteční, se teprve definitivně rozhodne. Bakalův právní tým totiž napadl příslušnost Krajského soudu v Ostravě, protože jeho bydliště i sídlo NWR jsou v zahraničí. To sice nadřízený soud neuznal, proti rozhodnutí ale právníci podali dovolání k Nejvyššímu soudu.

Ten bude teprve o námitkách rozhodovat. Pokud neuspěje ani tam, chce pak protestovat u Ústavního soudu. Jednou jeho stížností už se Ústavní soud zabýval, odmítl ji ale s tím, že dosud nerozhodl Nejvyšší soud.

Bakala má obavy o spravedlivý proces

Zdeněk Bakala se vedle místní příslušnosti soudu navíc obává, zda vůbec v Česku může proběhnout spravedlivý proces „nezatížený politickými tlaky a sociálními předsudky“. Současnou situaci totiž v dokumentu pro ostravský soud, který Radiožurnál získal, popisuje jako vyhrocenou atmosféru pátrání po „univerzálním viníkovi“ úpadku OKD, kterým se má stát právě on.

Vedení OKD prý chce žalobou hlavně těžit z toho, že se stal otloukánkem politiků. „Záměrem žalobce (OKD) je především těžit z difamační kampaně, vedené z politických důvodů proti žalovanému 2 (Zdeněk Bakala - pozn. red.),“ stojí ke stanovisku k žalobě pro soud.

Pod čarou pak dokument vyjmenovává titulky desítek novinových článků, které v poslední době o Bakalovi vyšly. Například „V ČR jste nežádoucí osoba, vzkázal Bakalovi Zaorálek“ nebo „Bakala je zloděj a podvodník, stát by mu neměl dát ani korunu, řekl Zeman“.

Samotná žaloba pak v tomto duchu prý také nahrazuje chybějící fakta „bulvární předpojatostí“.

Vedení OKD ani jeho právníci nechtěli námitky právního týmu Bakaly komentovat. „Zda je žaloba oprávněná, či nikoliv, rozhodne soud,“ uvedl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.