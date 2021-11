‚Vše bylo v souladu se zákonem.‘ Soud zamítl žalobu OKD na Bakalu a NWR o 24,5 miliardy korun

Krajský soud v Ostravě v pátek zamítl společnou žalobu, v níž těžební společnost OKD (nyní Správa pohledávek OKD) žádala od firmy New World Resources NV a podnikatele Zdeňka Bakaly více než 24,5 miliardy korun. Kromě jiného za vyplacené dividendy, které považuje za neoprávněně vyplacené. Podle soudu výplaty dividend byly v souladu se zákonem. Řekla to mluvčí soudu Veronika Ralevská. Ostrava 14:03 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Zdeněk Bakala (archivní foto) | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Soud dospěl k závěru, že veškeré distribuce, tedy podíly i dividendy, které byly vypláceny v letech 2006 až 2012 hlavnímu akcionáři, tedy New World Resources NV (NWR), byly provedeny v souladu se zákonem. Úroveň vlastního kapitálu v době, kdy bylo plnění poskytnuto, výplatu dividend umožňovala,“ řekla Ralevská.

Společnost OKD tedy podle soudu vytvářela veškeré rezervy, které podle právního předpisu tvořit měla.

„Zdeňka Bakalu těší, že po pěti letech zkoumání dospěl nezávislý soud k závěru, že rozhodnutí NWR o výplatě dividend, tvorbě rezerv a dalších finančních transakcích probíhala vždy v souladu se zákonem. Vítáme, že dnešní rozsudek potvrdil závěry nedávno ukončeného vyšetřování policie a státního zastupitelství a že i soud odmítl obvinění související s kauzou OKD jako neopodstatněná,“ sdělila v pátek Bakalova mluvčí Šárka Samková.

OKD podala žalobu v roce 2016, poté co se firma dostala do úpadku. Do potíží se společnost dostala kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama, věřitelé pak přihlásili pohledávky za více než 23 miliard korun.

Firma poté prošla reorganizací. Doly a provozní majetek byly vloženy do nové společnosti, jejímž majitelem se prostřednictvím své firmy Prisko stal v roce 2018 stát. Později se přejmenovala na OKD, zatímco v původní OKD zůstaly jen pohledávky za bývalými majiteli a její název se změnil na Správa pohledávek OKD.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžba ale postupně končí, protože se nevyplácí. Firma těží už jen ve dvou šachtách Dolu ČSM na Karvinsku, kde se má těžit minimálně do konce příštího roku. Pracuje tam přes 3500 lidí.