Balák stáhl žalobu proti výpovědi z pronájmu lánské vily. Z budovy se vystěhoval asi před dvěma týdny

Bývalý šéf Lesní správy Lány Miloš Balák stáhl žalobu proti výpovědi z pronájmu v lánské vile. Soudu oznámil, že jeho nájem v objektu skončil. Uvedla to v pátek televize Nova, které to řekl soudce Pavel Mydla z rakovnického okresního soudu. Podle Novy se Balák z vily vystěhoval zhruba před dvěma týdny, televizi to potvrdili bývalí Balákovi sousedé.

Lány 21:42 5. ledna 2024