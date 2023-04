Zdraví máme jedno, reagoval Bartoš na rezignaci Balaše. ‚Nezanechal velkou stopu,‘ zní z opozice

Vladimír Balaš (STAN) odejde na vlastní žádost z postu ministra školství. Důvodem k rezignaci jsou podle něj dlouhodobé zdravotní problémy. Balašovu rezignaci ještě příští týden projedná vedení hnutí STAN. Balaš je ministrem od konce loňského června. Nahradí ho pravděpodobně ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN), kterého už navrhlo do čela ministerstva školství vedení hnutí. Praha 20:01 20. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Balaše na postu pravděpodobně nahradí ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala (ODS) chápe důvody, které vedou ministra Balaše k odchodu z vlády. Během návštěvy Vietnamu ve čtvrtek novinářům sdělil, že o situaci ho předem informoval šéf STAN Vít Rakušan. Fiala odcházejícímu ministrovi poděkoval za vykonanou práci a další kroky učiní poté, co od Rakušana obdrží návrhy na nové členy koaliční vlády.

Rakušan o Balašově rozhodnutí informoval i prezidenta Petra Pavla, který podle ústavy členy kabinetu jmenuje na návrh premiéra. Pavel očekává, že o vzniklé situaci bude mluvit i s Fialou po návratu premiéra z jeho cesty po Asii. „Jinak to komentovat nechci, je to čistě v působnosti premiéra,“ řekl Pavel při čtvrteční návštěvě Bruselu.

Podle předsedy STANu neměl Balaš jednoduchou pozici. „Děkuji mu za stabilizaci resortu po nejednoduché době, za to jak zvládl velké výzvy a i za jeho úsudek, že jeho zdravotní stav a únava mu neumožňují výkon funkce,“ řekl Rakušan.

Ivan Bartoš (Piráti) Balašovo rozhodnutí chápe. „Zdraví máme jen jedno. Práce je to skutečně náročná, není to žádná procházka růžovým sadem ani v krizi, ani v době, kdy se České republice daří,“ řekl. Mikuláš Bek je podle něj v oblasti školství kompetentní a zná školské i akademické prostředí. „Je samozřejmě důležité, jakým způsobem se obsadí pozice ministra pro evropské záležitosti. Nemyslím si, že by tato agenda měla končit či padat. Je živá a je důležité na ní neustále participovat,“ dodal.

Členka školského výboru Jana Berkovcová (ANO) popřála Balašovi brzké uzdravení. „Je pravda, že patřil ke slabším ministrům a nezanechal velkou stopu. Školství prochází spoustou změn, takže to určitě nebylo jednoduché. Nicméně časté střídání ministrů tomuto resortu nepřináší nic dobrého, protože není zajištěna kontinuita ve vzdělávání,“ řekla.

Marek Benda (ODS) Radiožurnálu řekl, že přeje odcházejícímu ministrovi, aby se uzdravil. „Za to, do jak složité pozice nastoupil ve funkci ministra školství, po odchodu Petra Gazdíka zaslouží téměř absolutorium,“ řekl Benda. Mikuláš Bek má podle něj na funkci kompetence, nicméně rozhodnutí je na hnutí STAN.

Vlastimil Válek (TOP 09) Radiožurnálu řekl, že ho ministrův odchod „osobně mrzí, protože je to příjemný, slušný a pracovitý člověk, a spolupráce s ním je vynikající“.

Marek Výborný (KDU-ČSL) taktéž popřál Balašovi brzké uzdravení. „Každý konec z takových důvodů je vždy nepříjemný, ale věřím, že se podaří velmi rychle zdravotní komplikace zvládnout.“ Balašovi se podle Výborného podařilo posunout dál některé významné reformy. Mikuláš Bek podle něj vzdělávací politiku velmi dobře zná a proces předání ministerstva bude hladký.

„Jako člověk byla pan ministr seriózní a vstřícný co se týká názorů i opozice. Bohužel mám pocit, že ministerstvo neřídil on ale různé neziskové organizace,“ řekl místopředseda školského výboru Zdeněk Kettner (SPD). Balašovým zájmem ale podle Kettnera bylo pomoci českému školství. Navrhovaný nový ministr vzbuzuje v Kettnerovi rozpaky. „Mluví se o tom, že na přechodné období bude zastávat obě funkce, což je katastrofální řešení.“

Balašova rezignace překvapila místopředsedu školského výboru Pavla Klímu (TOP 09). Klíma kladně hodnotil to, že Balaš přiznal, že nerozumí regionálnímu školství a spolupracoval a koaličními poslanci. Od vedení resortu školství by chtěl stabilitu a předvídatelnost a doufá, že to by Bek jako ministr přinesl.

Marian Jurečka (KDU-ČSL) předem nevěděl, že Balaš bude na postu končit a informace k němu dorazila prostřednictvím médií. „Respektuji to, zdraví a rodinné záležitosti jsou důležitější než politika, řekl Radiožurnálu. Výměna ministra po takto krátké době podle něj není ideální, ale chápe její důvody. Nástupnictví Beka považuje Jurečka za dobrou kontinuitu.