Balaš ze zdravotních důvodů končí jako ministr školství. STAN jako nástupce navrhuje Beka

„Byla by to skvělá volba, byl to můj návrh, já jsem ho sám doporučil, protože vím, že je kompetentní,“ komentoval svého možného nástupce Balaš. Bek je podle končícího ministra velmi systematický a koncepčně uvažující člověka, který má jako bývalý rektor Masarykovy univerzity zkušenosti s reformou vysokého školství.