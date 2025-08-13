Balaštíková z ANO musí podle Babiše okamžitě skončit. Její chování označil za nepřijatelné

Poslankyně za ANO Margita Balaštíková musí kvůli svému chování skončit. Ve středu to řekl bývalý premiér a předseda hnutí Andrej Babiš. Chování Balaštíkové, která je dvojkou kandidátky ANO do říjnových voleb ve Zlínském kraji, označil za absolutně nepřijatelné. Reagoval tak na informace, které ve středu zveřejnil server Seznam Zprávy, podle nichž po sporech s bývalým manželem poslankyně objednávala zabití psa Balaštíkovy nové partnerky.

Blesková zpráva Zlín/Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny ke kauze vyšetřování v pražském dopravním podniku a účasti hnutí STAN v tomto případu, 7. července 2022, Praha. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a poslankyně Margita Balaštíková.

Andrej Babiš a Margita Balaštíková z hnutí ANO | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Babiš tak reagoval tak na informace, které ve středu zveřejnil server Seznam Zprávy, podle nichž po sporech s bývalým manželem poslankyně objednávala zabití psa jeho partnerky. 

Připravujeme podrobnosti.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme