Balaštíková z ANO musí podle Babiše okamžitě skončit. Její chování označil za nepřijatelné
Poslankyně za ANO Margita Balaštíková musí kvůli svému chování skončit. Ve středu to řekl bývalý premiér a předseda hnutí Andrej Babiš. Chování Balaštíkové, která je dvojkou kandidátky ANO do říjnových voleb ve Zlínském kraji, označil za absolutně nepřijatelné. Reagoval tak na informace, které ve středu zveřejnil server Seznam Zprávy, podle nichž po sporech s bývalým manželem poslankyně objednávala zabití psa Balaštíkovy nové partnerky.
Babiš tak reagoval tak na informace, které ve středu zveřejnil server Seznam Zprávy, podle nichž po sporech s bývalým manželem poslankyně objednávala zabití psa jeho partnerky.
Připravujeme podrobnosti.