České silnice jsou plné zelenobílých sloupků, takzvaných baliset. Najdete je nejen ve městech, ale třeba i uprostřed nějaké hodně vytížené silnice. Původně měly sloužit jen jako dočasné řešení v místech, kde řidiči dělají hodně přestupků nebo potřebují ukázat správný směr. Vyskytují se ale i na mnoha jiných místech a někdy řidiče zbytečně matou. Praha 11:45 24. srpna 2018

V Mělníku stojí na křižovatce Plzeňské a Fibichovy ulice přibližně sto zelenobílých sloupků. Některé řidiče ale spíš matou, než aby jim pomáhaly.

„Je to zmatené, jak se to rozpojuje do tří pruhů. Když chce člověk odbočit doleva, tak neví, kudy má jet,“ říká pro Radiožurnál jedna z řidiček. „Lepší by byly třeba ostrůvky, aby byl místo takových kuželů jen jeden,“ míní další z řidičů.

Česko plné sloupků. „Zelenobílé balisety jsou levným a snadným řešením, zneužíváme je," říká expert. Téma pro Luďka Hubáčka

„Jednou z možností bylo udělat zde klasické dlážděné ostrůvky, což by bylo mnohonásobně dražší,“ popisuje Jiří Guttenberg ze správy a údržby komunikací Mělník. „Proto jsme se rozhodli tu křižovatku vyřešit tak, aby řidiči věděli, kam mají jet. Návrh nám zpracovala projekční dopravní firma, která se zabývá dopravními stavbami. A schválil nám to a doporučil Dopravní inspektorát Policie České republiky jako dobré řešení,“ dodává.

Ideální místo pro balisety jsou podle policie nebezpečná místa, jako jsou nepřehledné křižovatky nebo zatáčky a jiné úseky na silnicích. Šéf dopravní policie Tomáš Lerch říká, že díky těmto sloupkům také donutí řidiče víc dodržovat předpisy.

„V místech, kde se umístí balisety, máme efekt vedoucí ke snížení dopravních nehod. Opravdu se minimalizuje riziko vzniku dopravní nehody a kolizních situací,“ potvrzuje pro Radiožurnál Lerch.

Slopky se po nárazu auta zdeformují

Připomíná také, že balisety jsou na silnicích bezpečné a řidiče neohrožují. Sloupek je totiž z plastu a uvnitř dutý. To potvrzuje i Jaroslav Šedý, jednatel jedné ze společností, která certifikované balisety vyrábí.

„Balisety se vyrábějí technologií vyfukování plastů do formy. Je to recyklovatelný polyetylen s nízkou hustotou. To znamená, že po vyfouknutí vznikne lehký pružný válec,“ přibližuje Šedý.

Pokud řidič do sloupků narazí, jednoduše se zdeformují a měly by zabránit nejen velkému poškození auta, ale také zranění řidiče.

Jenže každý motorista nemusí vědět, že baliseta není pevná překážka. Podle dopravního experta z Ústředního auto moto klubu Igora Siroty mohou kvůli nim řidiči zazmatkovat.

„Jakmile neznám funkci balisetů a nevím, že to není pevná překážka, tak očekávám, že je. Začnu panicky brzdit a budu se mačkat na auto, které jede vedle mě paralelně. Tím může dojít k nějakému šťouchanci,“ vysvětluje.

Jeden sloupek za tisíc korun

Sirota zároveň očekává, že zelenobílých sloupků bude na silnicích i nadále přibývat. „Je to takový trend, který v Česku vidíme už poněkolikáté, a to s různými prvky. Ať jsou to například pověstné plastové hrby, které jsme se naučili používat a potkáte je v jedné ulici čtyřikrát nebo pětkrát. Stejně tak jsme našli jednoduché řešení v podobě balisetů, které se snadno našroubují a jsou levné, tudíž je zneužíváme,“ říká pro Radiožurnál.

Jeden sloupek stojí asi tisíc korun. Podle ministerstva dopravy navíc na jeho umístění nepotřebujete stavební povolení.

„Balisety je možné umístit na komunikaci na základě stanovení místní úpravy provozu. V případě dálnic je pro toto stanovení příslušné ministerstvo dopravy, pro silnice první třídy je to krajský úřad a pro silnice druhé a třetí třídy a místní komunikace je to obecní úřad obce s rozšířenou působností,“ vyjmenovává mluvčí resortu Lenka Rezková.

Každá žádost o umístění baliset se posuzuje zvlášť. I to je důvod, proč nikdo neeviduje, kolik těchto sloupků v Česku je.