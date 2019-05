Dva cizinci chtěli pomocí skimmingu krást údaje z platebních karet. Hrozí jim až osm let vězení

Kriminalisté je obvinili z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což jim hrozí až osm let vězení. Podali také podnět na jejich vzetí do vazby, sdělil ve středu mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Kriminalisty překvapilo, že muži použili do této doby neznámý způsob skimmování. „Jednalo se o zařízení, které se nedá téměř odhalit, protože se vkládá přímo do útrob bankomatu místem, kterým se vsouvá platební karta. Kamera ke snímání zadávaného PIN byla vložena do osvětlení bankomatu a dokonce napojena na elektrickou energii z něj. Nebylo tedy již potřeba externí zdroj jako v klasických případech,“ uvedl Daněk.

Ani technik banky podle něj nepoznal, že je v bankomatu skimmovací zařízení nainstalováno.

Na nezvyklé chování dvojice u bankomatu upozornil policii v noci 12. dubna svědek. Na místo vyrazily nejbližší policejní hlídky, které nedaleko bankomatu zadržely dva podezřelé muže. Policisté u nich zajistili i další pomůcky ke skimmování a vysílačky.

Policisté i banky lidem doporučují, aby při zadávání PIN důsledně kryli ruku, kterou kód zadávají, a nebylo tak vidět, jaká čísla na klávesnici vyťukávají. Bez tohoto kódu jsou údaje načtené z karty bezcenné.

Druhý způsob je použít bezkontaktní výběr peněz, při němž se karta do bankomatu nemusí vkládat a pouze se k němu přiloží. „V tomto případě pachatelé nedokážou načíst údaje z karty a vy opět o své peníze nepřijdete,“ dodal mluvčí Daněk.