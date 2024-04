Nový systém usnadní pozůstalým přístup k dědictví. Propojí notáře přímo s bankami

Dědické řízení není jednoduchý proces - obzvláště, pokud pozůstalí o penězích zemřelého nic nevědí. Notáři totiž zatím nemají systém, jak jednoduše prověřit, kde všude měl daný člověk bankovní účet nebo pojistnou smlouvu. Změnit by to mohla nová platforma České bankovní asociace, ve které by na jeden dotaz notáři získali informace z více bank. Nemělo by se tak už stávat, že peníze zůstanou v bance a dědic ani notář to nezjistí. Praha 10:37 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový systém České bankovní asociace by měl od května usnadnit dědické řízení (ilustrační foto) | Foto: Free-Photos/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

O peníze takhle málem přišla česká pobočka organizace UNICEF. O tom, že v její prospěch někdo uzavřel pojistnou smlouvu, se vedení dozvědělo jen díky utajenému telefonátu pracovnice pojišťovny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o novém systému, který usnadní dědické řízení

„Nadiktovala nám přesně údaje toho člověka, číslo pojistky. My jsme na základě jednoho dopisu, který jsme tam poslali, získali 1,5 milionu korun,“ popsala před lety televizi Prima svou zkušenost ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba.

Notáři v dědickém řízení, kterých ročně mají zhruba 130 tisíc, zpravidla postupně prověřují jen ty banky a pojišťovny, které označí pozůstalí.

„Pokud nebyl pozůstalý v užším kontaktu se zůstavitelem, tak se poptáme pěti až šesti největších bank, proto se ale může stát, že se nezeptáme nějaké menší banky, ve které něco zůstane,“ vysvětluje prezident Notářské komory Radim Neubauer a dodává, v kolika dědických řízeních musejí notáři účty dohledávat.

Manžela našla oběšeného. Kromě truchlení však přišlo také nekonečné papírování a strach o finance Číst článek

„Je to tak jedno z deseti řízení, kdy si nejsou úplně jisti, k tomu jedno z dvaceti, kdy vůbec neví, kde by mohl pozůstalý cokoliv mít. To jsou většinou pozůstalosti po lidech, kteří nemají příbuzné, takže to dají sousedovi, útulku nebo instituci. A ti nebyli v žádném kontaktu se zůstavitelem, v tomto případě je to právě důležité,“ popisuje.

Nový systém

Na oslovení více bank a pojišťoven najednou nemají notáři žádný systém, pomoct jim má nová platforma, kterou připravuje Česká bankovní asociace.

„V současné době probíhá ještě interní připomínkové řízení v rámci České bankovní asociace. Předpokládáme, že bude vše dokončeno a zveřejněno do konce dubna,“ říká mluvčí Radek Šalša. Systém, ve kterém by banky na dotazy notářů odpovídaly automaticky, by podle něj mohl začít fungovat od května a má být dobrovolný.

Bizarní zkušenost po smrti dítěte mě přiměla pohřebnictví změnit, popisuje antropoložka Číst článek

„Náběh bude postupný. Termíny, kdy se jednotlivé banky rozhodnou nové funkce implementovat budou zcela na jejich rozhodnutí.“

Podle prezidenta Notářské komory Neubauera se chystá do platformy zapojit většina velkých bank.

„My jako notáři se k tomu postavíme ale tak, že v rámci toho systému budeme obesílat všechny banky, které do něj budou zapojené, a ostatní banky začneme všechny obesílat ve všech pozůstalostech. Takže vlastně zahltíme banky, které nebudou chtít systém využívat, což by měla být motivace, aby systém využívaly opravdu všechny banky,“ říká.

Evidenci účtů ve všech bankách v Česku už vede Česká národní banka, slouží k odhalování trestné činnosti, a přístup do ní tak má jen policie nebo státní zástupci.