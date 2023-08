Weby některých bank v Česku nefungují. ‚Peníze klientů jsou v bezpečí,‘ ujišťuje mluvčí asociace

„Vážení klienti, webové stránky jsou z technických důvodů dočasně nedostupné,“ stojí na webu Komerční banky.

„Můžeme potvrdit, že v tuto chvíli mohou být některé naše online služby nedostupné. O spuštění služeb budeme klienty informovat. Pracujeme na jejich zprovoznění s důrazem na dodržení maximální bezpečnosti. Omlouváme se všem za komplikace,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí banky Šárka Nevoralová.

A stránky Fio banky, ČSOB nebo České spořitelny se také nenačítají či je jejich fungování zpomalené.

„V tuto chvíli identifikujeme snahy o nějaký DDOS útok, nicméně se nám je daří poměrně efektivně manageovat. Klienti mohou zaznamenat pomalejší načítání webových stránek, ale jinak vše funguje, jak má,“ popsal Filip Hrubý z České spořitelny.

Při DDoS útoku počítače ovládané hackery zahltí napadený server velkým počtem dotazů, a tím ho vyřadí z provozu.

„Dle zjištěných informací jsou naše servery cílem kybernetického útoku ze zahraničí, který míří na český bankovní sektor. Proto náš web ani bankovnictví aktuálně bohužel nefungují,“ uvedla na svém facebooku Fio banka.

Omlouváme se za komplikace, ale aktuálně evidujeme problémy s přihlášením do internetového i mobilního bankovnictví, stejně jako s funkčností našich webových stránek. Intenzivně pracujeme na vyřešení těchto potíží. Mrzí nás případné komplikace, děkujeme za trpělivost a pochopení. — Fio banka (@Fio_banka) August 30, 2023

„V tuto chvíli mohou být některé naše online služby nedostupné, intenzivně pracujeme na jejich zprovoznění,“ informovala na svém facebooku ČSOB. „Jakmile budeme vědět bližší informace, budeme o tom informovat,“ doplnila pro iROZHLAS.cz mluvčí ČSOB Pavla Kuklová s tím, že jde o čerstvou informaci. Banka tedy zatím přesný rozsah útoku nezná, vyhodnocuje ho.

Mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša ujistil, že úspory lidi ranní útok nijak neohrozil. „Nedochází ke ztrátě žádných peněz. Peníze klientů jsou v bezpečí. Jde jen o to, že se na čas vyřadily systémy některých bank. Ale ty to dávají poměrně rychle do pořádku a daří se jim s tím vyrovnat,“ vysvětlil pro Radiožurnál Šalša.

S problémy se dopoledne potýkala také Air Bank, která hlásila výpadky mobilního a internetového bankovnictví. Její mluvčí Jana Pokorná serveru iROZHLAS.cz před 11.00 potvrdila, že se už bance povedlo služby plně obnovit.

„V ranních hodinách jsme zaznamenali DDOS útok, který spočíval v úmyslném zahlcení webových stránek obrovským počtem požadavků, které znepřístupnily naše stránky. DDOS útoky jsou ve světě i v Česku bohužel běžné. Podstatné je, že nejde o útok na vnitřní systémy banky nebo účty klientů. V tuto chvíli je přístup do našeho bankovnictví opět obnoven,“ doplnila Pokorná.