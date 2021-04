‚Přišel pravý čas jít dál.‘ Po odchodu Blatného končí i mluvčí ministerstva zdravotnictví Peterová

Ministerstvo zdravotnictví mění v nejisté době pandemie koronaviru tiskovou mluvčí. Barboru Peterovou nahradí od úterý Jana Schillerová, dosavadní reportérka CNN Prima News. Peterová končí po pěti měsících, a to po výměně v čele resortu, kdy ministra Jana Blatného nahradil v týdnu Petr Arenberger (oba za ANO). Praha 15:21 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová | Foto: Jiřina Šmídová | Zdroj: Český rozhlas

„Myslím, že přišel ten pravý čas jít dál. Nejen z pohledu komunikace to byla náročná doba. Děkuju za tuhle ohromnou profesní zkušenost,“ rozloučila se v neděli na twitteru Peterová.

Koordinátorka očkování Baťhová končí. Odejít se rozhodla kvůli odvolání ministra Blatného Číst článek

SMS s dotazem serveru iROZHLAS.cz, proč končí, nechala zatím bez odpovědi. Agentuře ČTK řekla, že ministerstvo opouští po vzájemné dohodě.

Novou mluvčí se má od úterý stát Jana Schillerová. „Konečně je čas dát komunikaci dohromady,“ komentovala podle CNN Prima News změnu svého působiště dosavadní reportérka této stanice. Předtím byla reportérkou televize Nova nebo moderátorkou Praha TV.

A dodala, že počítá s tím, že půjde o těžkou práci a pouze na půl roku. Na začátku října se v Česku uskuteční volby do Poslanecké sněmovny.

Myslím, že přišel ten pravý čas jít dál. Nejen z pohledu komunikace to byla náročná doba. Děkuju za tuhle ohromnou profesní zkušenost. A děkuju všem, co mi v téhle náročné práci pomáhali a podporovali mě. pic.twitter.com/VDuVK2LRpk — Bára Peterová (@BaraPeterova) April 11, 2021

Peterová se stala mluvčí ministerstva zdravotnictví loni v listopadu, necelých čtrnáct dní po nástupu Jana Blatného do funkce ministra.

Ministerstvo zdravotnictví je i nadále bez ředitele komunikace. Vybraný kandidát odmítl nastoupit Číst článek

A kvůli pandemii koronaviru v Česku tím podle svých slov vstoupila doslova do rozjetého rychlíku.

„Bylo to opravdu nastoupení do velmi rychle rozjetého vlaku, řekla bych, že přímo do rychlíku, který v podstatě jel, já jsem naskočila a od té chvíle jedu dál,“ vzpomínala před několika dny na své začátky pro královéhradecký rozhlas pětatřicetiletá novinářka původem z Trutnova.

Předtím byla Peterová mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Mluvila také několik měsíců za první menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO). A dříve působila i ve státní energetické společnosti ČEPS nebo jako redaktorka České televize.

Odchody z ministerstva

Blatného ve středu z čela resortu odvolal na žádost premiéra Andreje Babiše (ANO) prezident republiky Miloš Zeman. V čele ministerstva ho nahradil ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

Arenberger představil své politické náměstky na ministerstvu. Funkce obsadí Havrda s Vajdákem Číst článek

Po odchodu Blatného z postu ministra oznámila svou rezignaci už Národní koordinátorka očkování proti covidu-19 Kateřina Baťhová. Podle Arenbergera je Baťhová na funkci koordinátorky zbytečně překvalifikovaná.

Arenberger pak také měnil své dva politické náměstky. Zvolil si primáře interní kliniky vinohradské nemocnice Martina Havrdu a ředitele brněnské nemocnice u svaté Anny Vlastimila Vajdáka. Nahradili Vladimíra Černého a Pavlu Seilerovou.