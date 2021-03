Zchátralé barokní faře v jihočeských Malontech hrozí zbourání. Podle památkářů je ještě šance na záchranu

„Je to ošklivý, že to nechali až takhle dojít. Kdyby se to opravovalo průběžně... Heleďte, já bych to zbourala. Vždyť se na to pořádně podívejte, oni to z jedné strany opraví a z druhé strany to zase půjde do kelu,“ popisuje paní Hana z Malont na Českokrumlovsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zchátralé barokní faře v Malontech na Českokrumlovsku hrozí zbourání. Poslechněte si celou reportáž Petra Kubáta

Podobný názor na faru jako ona má i část místních obyvatel. Ovšem objekt je kulturní památkou a podléhá ochraně. Situaci se na poslední chvíli snaží zvrátit sdružení lidí, kteří podepsali tzv. malontské memorandum. Jeho zástupci nyní jednají s Biskupstvím českobudějovickým, které je vlastníkem objektu.

„Ze strany Biskupství českobudějovického je současný stav neudržitelný, protože budova je vážně staticky poškozena a její stav ohrožuje lidské životy. V úterý proběhlo první jednání se zástupci malontského memoranda a uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet,“ vysvětluje pro Český rozhlas České Budějovice mluvčí Biskupství českobudějovického Petr Samec.

Malontské memorandum za záchranu fary podepsalo přes sto lidí. Například i architektka Dita Měkotová:

Obyvatelé Českého Krumlova nechtějí v hotelu na náměstí kasino. Sepsali petici Číst článek

„Pro mě je důležité samo o sobě to, že se o tom mluví a že ta fara jenom v tichosti nespadne. Tento objekt mi přijde hodně důležitý, fara tvoří dohromady s kostelem soubor, který vytváří genia loci, ducha místa Malont, které jsou už jinak poválečně přestavěné. Bez tohoto souboru by jim chyběla návaznost na předválečnou historii.“

Současná podoba fary pochází z přestavby na počátku 18. století. V jižní ohradní zdi se ale zachovala ještě původní gotická okénka. Areál fary je jedním z posledních celistvě dochovaných příkladů původní historické zástavby v obci.

I když areál dlouhodobě chátral, ještě v roce 2000 byl trvale osídlený. Před pěti lety zničilo střechu fary krupobití. Na konci loňského roku se zřítilo jihovýchodní nároží. Následný statický posudek, který zadal stavební úřad v Kaplici, doporučil demolici areálu.

‚Cesta k záchraně je‘

„Strašně mě mrzí, že to dopadlo, jak to dopadlo. Ale dneska je to v tak havarijním stavu, že se bojíme o životy a zdraví občanů, především dětí. To je důvod, proč vyzýváme církev jako vlastníka a potažmo dotčené orgány státní správy, což je stavební úřad Kaplice, aby konali,“ líčí starosta Malont Vladimír Malý z hnutí Pro další rozvoj obce.

‚Trochu se nám ta barva nepovedla.‘ Obyvatelé Českého Krumlova kritizují novou fasádu Mincovny Číst článek

Farnost už požádala ministerstvo kultury o sejmutí památkové ochrany. Národní památkový ústav v Českých Budějovicích ale zrušení prohlášení areálu fary za kulturní památku nedoporučil. Nechal si udělat vlastní statický posudek, podle nějž je obnova reálná. Ze závěrů posouzení vyplývá, že příčiny statických poruch jsou lokální a vzájemně spolu přímo nesouvisí. Obnova nevyžaduje ani speciální technologie.

„Fara v Malontech je kulturní památkou od roku 1963. Je beze sporu vedle kostela svatého Bartoloměje nejcennějším objektem ve vsi. Fara je skutečně zásadním pamětním místem, velmi významným pro celou obec a široké okolí. Hodnota je jednoznačně na straně zachování objektu. Cesta k záchraně je, objekt není v takovém stavu, aby musel být kompletně demolován,“ vysvětlil ředitel odborné památkové správy v Českých Budějovicích Daniel Šnejd.

Jen zabezpečovací práce, které by zabránily zřícení, vyjdou na několik milionů. Rekonstrukce by šla do desítek milionů korun.