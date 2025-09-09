Barokní modely k sousoší Sloupu Nejsvětější Trojice jsou k vidění v Olomouci. Veřejnost je uvidí poprvé
Návštěvníci olomouckého arcidiecézního muzea si od úterý můžou pohromadě prohlédnou dva barokní modely kovových sousoší. Ty jsou součástí Českého sloupu Nejsvětější Trojice.
„Taková modelleta byla zhotovována většinou pro objednavatele, aby si lépe představili, jak výsledné sousoší daleko větších rozměrů má ve skutečnosti vypadat. Můžeme se domnívat, že se v obou případech jedná o variantní řešení,“ uvedla kurátorka olomouckého arcidiecézního muzea Helena Zápalková.