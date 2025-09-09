Barokní modely k sousoší Sloupu Nejsvětější Trojice jsou k vidění v Olomouci. Veřejnost je uvidí poprvé

Návštěvníci olomouckého arcidiecézního muzea si od úterý můžou pohromadě prohlédnou dva barokní modely kovových sousoší. Ty jsou součástí Českého sloupu Nejsvětější Trojice.

V Arcidiecézním muzeu v Olomouci jsou vystaveny vzácné barokní modely kovových sousoší ze Sloupu Nejsvětější Trojice.

| Foto: Blanka Mazalová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Taková modelleta byla zhotovována většinou pro objednavatele, aby si lépe představili, jak výsledné sousoší daleko větších rozměrů má ve skutečnosti vypadat. Můžeme se domnívat, že se v obou případech jedná o variantní řešení,“ uvedla kurátorka olomouckého arcidiecézního muzea Helena Zápalková.

Kurátorka Helena Zápalková a restaurátor Ondřej Žák | Foto: Blanka Mazalová | Zdroj: iROZHLAS.cz

