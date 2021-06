Začala stavba nové tramvajové trati z pražského Barrandova do Holyně. Trvat bude méně než rok

Pražský dopravní podnik v pátek oficiálně začal stavět tramvajovou trať z Barrandova do Holyně. V novém úseku bude několik zastávek a koleje se napojí u už připravené Barrandovské smyčky. V budoucnu by měla trať vést dokonce ještě dál. Praha 12:53 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský dopravní podnik v pátek oficiálně začal stavět tramvajovou trať z Barrandova do Holyně | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Prodloužení trati na Barrandově je zásadní pro místní. Doprava do Holyně je pro ně poměrně obtížná, autobus ze Stodůlek tam jezdí poměrně často, ale kvůli zajížďkám v různých částech Barrandova je cesta poměrně dlouhá.

Ze současné konečné tramvajové zastávky Sídliště Barrandov pak musí jít ještě asi 15 minut pěšky, případně využít příměstskou vlakovou linku na okraji Holyně.

Nová, zhruba kilometrová trať, tam pojede z Barrandova přímo a dělníci na ní za přibližně deset měsíců vybudují taky dvě nové zastávky. Do Holyně by zatím měla jezdit linka číslo pět. Zatím je tu jenom jeden bagr, a připravená smyčka, v příštích dnech už by měli dělníci plnohodnotně začít pracovat.

Město i v nedávno schválené upravené strategii rozvoje tramvajové sítě počítá s tím, že by na prodloužení kolejí do Holyně navázala stavba trati až do Slivence, musí ale nejdřív vyřešit majetkové vztahy.

To prodloužení by měly být další stovky metrů kolejí a konečná zastávka Slivenec. Pokud vše půjde, jak dopravní podnik plánuje, celá stavba by mohla být hotová v příštím roce.

Prodloužení na Barrandově není jediná trať, kterou město v blízké budoucnosti chystá. Minulý týden zprovoznilo trať z Pražského povstání na Pankrác, kterou chce město výhledově prodloužit až na Budějovickou, a která má mimo jiné sloužit i jako náhradní doprava při stavbě metra D, kdy bude mimo provoz stanice Pankrác na lince C.

V Praze 4 město taky chystá stavbu trati z Modřan do Libuše, která má později vést až na Nové Dvory, kde bude další ze stanic metra D. V přípravě jsou potom například trati z Divoké Šárky na sídliště Dědina, spojení z Kobylis do středočeských Zdib nebo dlouho zvažovaný, a nakonec už připravovaný, návrat tramvají na Václavské náměstí po zhruba čtyřiceti letech.