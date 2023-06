OBRAZEM: Na Barrandovské terasy se vrací život. Na podzim se do nových budov nastěhují první nájemníci

„S Barrandovem jsem spojený poměrně dlouhou dobu, už na vysoké škole jsme sem chodili, stálo za to se do té budovy přijít kouknout,“ vzpomíná architekt Ondřej Kukral, který má rekonstrukci funkcionalistické budovy Maxe Urbana na starosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Barrandovské terasy ožívají, natáčela zde létající redaktorka Sabina Vosecká

Práce tu ještě nějaký čas potrvají, v budoucnu se opět otevře restaurace. Hotová by měla být za rok a půl.

„Přišel jsem třeba do styku s prezidentem Václavem Havlem, a to na velmi srdečných konzultacích. Od začátku měl zájem, aby se tu něco udělalo, a vítal, že do toho vstupuje nový investor. Už předtím se rodina Havlových snažila investora najít, ale vždycky to skončilo ve slepé uličce,“ přibližuje architekt a vysvětluje proč:

Restaurace, bistro, apartmány. Rekonstrukce Barrandovských teras skončí za dva tři roky Číst článek

„Ukázalo se, že statika je v tak špatném stavu, že jsme museli všechny vrchní konstrukce odstranit, otlouct až na beton a ten sanovat.“

K původní budově přibyly dvě nové stavby, jedna ve tvaru lichoběžníku, druhá ve tvaru vlnovky. Obě jsou určené k bydlení. Vzniklo tak 61 apartmánů, k nastěhování budou už na podzim.

„Samozřejmě začal být problém znova dostat tu obálku do podoby 30. let a tam jsme si trošku hráli,“ uzavírá Kukral.

Kromě restaurace měly původní Barrandovské terasy také venkovní bazén se skokanskou věží. Legendárním se stal bar Trilobit, který v roce 2001 kompletně vyhořel.