Rekonstrukce Barrandovského mostu se blíží. Kudy povedou hlavní objízdné trasy?

Oprava pražského Barrandovského mostu odstartuje v pondělí 16. května. První etapa oprav potrvá 110 dní. Hlavní město i řidiči se připravují na dopravní komplikace, které budou rekonstrukci provázet. Technická správa komunikací proto upřesnila hlavní a vedlejší objízdné trasy, které mohou řidičům pomoci dostat se tam, kam potřebují. Přes most denně přejede 144 tisíc aut, jde o nejvytíženější dopravní komunikaci v Česku. Praha 6:56 5. května 2022

Řidiči budou po Barrandovském mostě jezdit během oprav pouze třemi pruhy v každém směru místo stávajících čtyř. V dopravní špičce by proto měli počítat se zdržením více než 30 minut, běžně jde zhruba o deset minut.

Kromě rekonstrukce samotného mostu se bude odbourávat také rampa ze Strakonické ulice.

Barrandovský most je součástí městského okruhu. Při hledání alternativních tras se mluví především o pražském okruhu. A tomu odpovídají i hlavní objízdné trasy vyznačené na mapě výše.

„Když budou řidiči přijíždět do Prahy, tak na Zbraslavi, kde je velký dálniční uzel městského okruhu směrem na D0, je to bude navádět dvěma směry,“ přibližuje mapu hlavních objízdných tras pro server iROZHLAS.cz mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

„Buď mohou jet kratší cestou směrem do Braníku - pojedou tedy po pražském okruhu a budou sjíždět do ulice k Barrandovu, odkud najedou shora na Barrandovský most a pokračují do Braníku.“

„Když pojedou delší cestou směrem do Modřan nebo na Spořilov, tak najedou na opačnou stranu a přejedou přes Lahovický most na D0 a pojedou po pražském okruhu ve směru na D1,“ doplňuje.

Kratší trasou poté mohou jet směrem na Modřany přes mimoúrovňovou křižovatku před Písnicí. Tudy pak pojedou po Libušské směrem do Modřan. Delší trasa pak povede z D0 po D1 až do centra města.

Řidiči, kteří pojedou z Chuchle, se také budou moct napojit na Barrandovský most. „Pojedou po Strakonické ulici dál a využijí nově budovanou takzvanou vratnou rampu Lihovar, která bude před Zlíchovským tunelem. Řidiči se díky ní vrátí na Strakonickou ulici v opačném směru, jako kdyby jeli z Prahy, a následně najedou na Barrandovský most,“ upřesňuje Lišková.

Odlehčovací trasy

Kromě hlavních tras vyznačených na mapě počítá Technická správa komunikací také s odlehčovacími trasami, které nebudou značené, ale také mohou část řidičů dovést přes Vltavu do centra Prahy. Překonat řeku mohou přes most Závodu míru, Palackého most nebo další.

„Pokud chcete každý den hladce projet do práce, rozhodně využijte některou z chytrých mobilních aplikací. Nabízí se celá rada variant – aplikace Waze, navigace od Googlu nebo Mapy.cz,“ doporučuje Technická správa komunikací, která zároveň apeluje na řidiče, aby se plně věnovali řízení a dopravnímu značení.

V blízkosti Barrandovského mostu má také stát několik aut odtahových služeb, a to kvůli rychlejší reakci při případné dopravní nehodě. Prioritou bude situace v místě a na objízdných trasách také pro policii. V okolí by také měly být hotové všechny dopravní stavby, které by mohly ovlivnit dopravu.

V tunelu Blanka bude průběžně snižována nejvyšší povolená rychlost ze současných 70 na 50 kilometrů v hodině. Dopravní inženýři budou operativně regulovat rychlost také na dalších částech městského okruhu. Důvodem je podle Technické správy komunikací zajistit lepší plynulost dopravy.

Rekonstrukce mostu ovlivní i městskou hromadnou dopravu a cyklisty, protože do 31. srpna je uzavřena cyklostezka A1 na jižní straně mostu.

