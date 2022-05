Oprava Barrandovského mostu? Doprava bude nejprve kolabovat, poté se řidiči přizpůsobí, popisuje analytik

Řidiči si příští týden budou muset v Praze poradit s uzavírkami kvůli opravě Barrandovského mostu. „V prvních dnech se asi dá očekávat, že doprava bude kolabovat, poté si řidiči začnou hledat vlastní trasy,“ nastiňuje pro iROZHLAS.cz dopravní analytik Petr Kumpošt z Fakulty dopravní ČVUT. Zdůrazňuje, že nejkratší cesta po objízdné trase nemusí být vždy ta nejrychlejší. A radí řidičům, co dělat, aby strávili co nejméně času v kolonách. Rozhovor Praha 6:45 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opravy Barrandovského mostu začínají od pondělí 16. května (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co bude pro dopravu znamenat letošní etapa oprav Barrandovského mostu, která začíná v pondělí 16. května? Zvládnou řidiči omezení bez větších komplikací, nebo čeká Prahu dopravní kolaps?

V prvních dnech se asi dá očekávat, že vzniknou kolony a doprava bude kolabovat. Ale bude to prvotní šok. Řidiči si poté začnou hledat své vlastní trasy. A po prvních dvou týdnech zvykání si na novou situaci už nebudou dopady tak zásadní jako první den. Omezení budou dopravu ovlivňovat, ale ukáže se nakolik.

Občas to připodobňuji k tomu, že když v roce 2002 byly v Praze velké povodně, tak doprava dostala z ničeho nic neplánovaný zásah. Také to nebyla komfortní situace. A přesto si lidé s dopravou poradili.

Takže za zhruba dva týdny si podle vás řidiči na dopravní omezení zvyknou a přizpůsobí se jim?

Ano. Neříkám, že situace bude vypadat jako za stávajícího stavu, to nejde, ale doprava nebude tak strašlivá jako první dny nebo dva týdny. Řidiči najdou svou trasu - ať už se rozhodnou zvolit automobil jako dopravní prostředek pro každodenní jízdu nebo budou hledat alternativu v podobě veřejné hromadné dopravy. Nebo zváží, jestli skutečně musí vyjet, nebo někteří třeba vyjedou dříve. Začnou plánovat, aby se tomu přizpůsobili. Když se dělala dlouholetá rekonstrukce na dálnici D1, také se to neobešlo bez problémů.

Co když se v okolí Barrandovského mostu stane nehoda?

Bude to problém. Když jsme v letech 2018 a 2020 dělali docela podrobné analýzy Barrandovského mostu a okolí, tak jsme zjistili, že nehod se tam stává poměrně dost. I když je to bez zranění, ale s hmotnou škodou, a je potřeba přivolat policii, tak vozidla zaberou jeden jízdní pruh. Tím pádem sníží kapacitu komunikace. Tato situace by byla problém.

Když opět vezmu paralelu k dálnici D1. Pokud tam došlo ve zúženích k nehodě, tak se to promítlo do celé okolní sítě. Na druhou stranu dnes je na Barrandovském mostě povolená vyšší rychlost než 50 km v hodině, očekávám ale, že se v důsledku omezení rychlost sníží. Tím by mohlo dojít ke snížení rizika vzniku nehody. Nicméně vyloučit ji zcela nelze.

Jaké tři rady byste dal řidičům, aby trávili během opravy Barrandovského mostu co nejméně času v kolonách?

I já téměř každý den dojíždím do práce a projíždím autem kolem Barrandovského mostu. Kdybych si měl říci, jak se k této situaci postavím, tak bych zvážil, jestli je cesta autem nutná. Jaké mám možnosti jet jinudy. A jestli se to ten den, jak nás za dva roky naučila doba covidová, nedá vyřešit třeba home officem.

Pokud autem vyjedu, asi bych doporučil se podívat na aktuální stav provozu přes navigační aplikace jako Waze, Google nebo Mapy.cz. Když už vyjedu, tak se podívat, jak vypadá stav dopravy a případně jakou alternativní cestu zvolit, abych se tomu místu zcela vyhnul a nepřidal se do kolony stojících řidičů.

Pak také zvážit alternativy oproti osobnímu automobilu, buď veřejná hromadná doprava, nebo také cyklodoprava. Myslím, že infrastruktura pro cyklodopravu není špatná.

Kudy objet Barrandovský most?

Technická správa komunikací představila hlavní a vedlejší objízdné trasy. Klíčovou roli má hrát pražský okruh, který převezme značnou část dopravního náporu. Je to podle vás dobrý krok? Některým řidičům se nelíbí, že na této objížďce najedou značné množství kilometrů navíc.

Když se to změří na kilometry, tak v některých případech je to opravdu mnoho. Ale cesta je vždy složena ze dvou částí – vzdálenost a čas.

Když si vezmu, že by někdo nechtěl využít dojezd až pomalu do Čestlic a pak příjezd po dálnici D1 až k ulici 5. května, ale chtěl by to vzít přes Písnici, Kunratickou spojku a tak dále, tak tato trasa bude jistě kratší. Na druhou stranu již dnes tam dochází ke vzniku kolon, jsou tam světelně řízené křižovatky. Takže řidič pojede méně kilometrů, ale může na té trase strávit mnohem více času.

Chápu tedy, proč TSK zvolilo vedení po nadřazené komunikační síti a nesnažilo se nahnat dopravu do městských částí.

Může se tedy stát, že si budou muset řidiči vybrat, zda pojedou kratší trasou, ale čekat delší čas v koloně, nebo zda najet více kilometrů, ale za kratší čas?

Ano, proto doporučuji, pokud řidiči někam pojedou, aby se podívali, jaký je aktuální stav dopravy.

Technická správa komunikací upozorňuje, že v dopravní špičce by řidiči měli počítat se zdržením i více než 30 minut. Je to reálný odhad?

Není jednoduché ten čas odhadnout. Ale pokud by se nestalo cokoli dalšího, tak si dovoluji tvrdit, že ten odhad může být přijatelný. Samozřejmě pokud vznikne dopravní nehoda, tak to může situaci ovlivnit. Před pár dny byla vážná dopravní nehoda na okruhu, kousek od Písnice, a kolona byla téměř až k letišti, protože se okruh uzavřel. Proto je důležité, aby k sobě byli řidiči ohleduplní.

Dá se říci, kolik minut zdržení je u jiných staveb? Dá se porovnat, jak velké zdržení je těch zmíněných více než 30 minut?

Těžko říci, porovnat se to nedá. Třeba když na dálnici D1 probíhala rekonstrukce a došlo tam k nějakému omezení v kombinaci ještě s dopravní nehodou, tak si to tam řidiči museli prakticky odstát. Neměli jinou alternativní paralelní trasu. Tady je přece jen síť komunikací hustší, přestože nevykazují takovou kapacitu jako nadřazená síť. Řidiči mají alternativu.

Mezi odlehčovací trasy má patřit například Palackého most. Část řidičů se tak může dostat do centra Prahy. Jak to může ovlivnit dopravní situaci tam?

Když si vezmu čísla na Barrandovském mostě, tak po té strakonické rampě, která se uzavře, jelo v době, kdy jsme průzkum dělali, 4500 vozidel, která přejela přes most, sjela na Modřanskou a jela do prostoru Podolí, Vyšehradu a tak dále. To by mohli být řidiči, kteří zvolí jízdu dál po Strakonické a využijí Palackého nebo Jiráskův most. Narazí ale na kapacity všech komunikací a světelně řízených křižovatek a pravděpodobně dojde ke vzniku kolony na Strakonické. Někteří ale mohou využít jinou z objízdných tras. Hodně ale záleží, kam řidiči přesně pojedou.

Věřím ale, že řidiči chápou, že si rekonstrukci Barrandovského mostu někdo jen tak nevymyslel. Každá stavba potřebuje péči. Oprava Barrandovského mostu se dříve nebo později udělat musela. Důležité je obrnit se trochou trpělivosti a respektovat ostatní. Když se most zrekonstruuje, tak bude sloužit roky. A vše se vrátí do standardních kolejí.