Začínají přípravy na další fázi oprav Barrandovského mostu v Praze. Omezí provoz na Strakonické

Řidiči na pražské Strakonické ulici musí od pondělí počítat s komplikacemi v okolí Barrandovského mostu. Ve směru do centra bude omezen průjezd. Důvodem je výměna ložisek na opěrách a zajištění vstupu do komor severního mostu. Práce, které potrvají do 17. března, souvisejí s chystanou letošní fází opravy Barrandovského mostu. Kdy oprava začne a do kdy potrvá, zatím rozhodnuto nebylo. Praha 7:45 15. ledna 2024

Nynější práce se budou konat ve do dvou fázích. První začne v pondělí a potrvá do 4. února, silničáři budou vyměňovat ložiska mostu. Uzavřou přitom vyhrazený jízdní pruh MHD v podjezdu mostu a veškerá doprava pojede v pravém jízdním pruhu.

Ve druhé fázi od 5. února do 17. března dělníci umístí schodišťové věže pro přístup do komor severního mostu. Silničáři uzavřou vyhrazený jízdní pruh pod mostem a průjezd bude možný dvěma zúženými jízdními pruhy.

Technická správa komunikací má na letošek pro Barrandovský most naplánovánu třetí etapu oprav ze čtyř. Loni a předloni byla opravena část soumostí ve směru ze Smíchova do Braníku. Letos se bude pracovat na severní části mostu ve směru na Smíchov.

TSK nyní zvažuje, že sloučí následující dvě etapy oprav mostu do jedné. To by znamenalo, že dělníci by letos stihli udělat všechny práce naplánované na roky 2024 a 2025. Rozhodnutí má padnout tento měsíc.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let, vždy trvá jen část roku. Práce vyjdou za celé období na 594,5 milionu korun.