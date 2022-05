Doprava se chová jako voda. Pokud se v některém místě silnice zúží, auta začnou jezdit jinými cestami

Začala oprava nejvytíženější dopravní tepny v Česku - Barrandovského mostu. Každý den po něm projede v průměru 144 tisíc aut. Jak ukazují dopravní modely, při opravách tak zásadních komunikací na objízdné trasy zamíří jen část řidičů. Někteří zkusí tradiční cestu přes opravovaný most. Potrvá zhruba čtrnáct dní, kdy budou zkoušet různé možnosti a hledat si svoje cesty. Praha 13:08 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Barrandovském mostě začaly opravy | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Řidiči v Praze poprvé naplno pocítí omezení na Barrandovském mostě. „Asi pojedou ráno tou svojí původní trasou a v závislosti na tom, jak budou vznikat kolony a jaké budou jejich dojezdové časy, začnou hledat alternativní rasu, kde by se zdrželi kratší dobu,“ říká dopravní analytik Petr Kumpošt z Fakulty dopravní ČVUT.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se změní doprava v Praze během oprav Barrandovského mostu

Zkoušet nové trasy podle něj budou řidiči několik dalších dní a budou se tedy přelévat v jakýchsi vlnách mezi různými cestami.

„Jestli lidi pojedou, nebo nepojedou, bude hodně individuální záležitost v závislosti na tom, odkud a kam jedou a jak významný je průjezd přes Barrandovský most na jejich trase. Že se tomu třeba nemůžou vyhnout, že zaměstnání nebo bydliště mají v takové blízkosti Barrandovského mostu, že to pro ně byla jediná možná, nebo jedna z mála cest, kterou mohli využít,“ míní Kumpošt.

Pokud průměrně jezdí přes Barrandovský most každý den na 140 tisíc aut, během oprav to bude podle modelů výrazně méně. Několik tisíc řidičů totiž nebude moct využít uzavřenou strakonickou rampu. A bude muset jet jinudy. Další auta využijí jiné hlavní tahy, jako je pražský okruh, ulice K Barrandovu nebo 5. května.

„Je samozřejmě možné, že řidiči, kteří zjistí, že díky dojezdovému času se jim to nehodí nebo je to pro ně velmi nekomfortní, tak možná začnou zvažovat přesun na metro, na tramvajový provoz. A ti, kteří mají možnost, a bylo by to pro ně příhodné, tak by mohli zvolit cestu na kole nebo nemotorovou dopravu,“ doplnil dopravní analytik.

Oprava Barrandovského mostu? Doprava bude nejprve kolabovat, poté se řidiči přizpůsobí, popisuje analytik Číst článek

Snížení nehodovosti

Snížení rychlosti v opravovaném úseku by podle analýz mohlo dopravu zklidnit a snížit riziko nehod. Ty se podle dřívějších měření ČVUT stávají na Barrandovském mostě každé tři dny.

„Nejedná se o nějaké fatální nehody, ale s ohledem na to, že Barrandovský most je mimoúrovňovou křižovatkou, kde je hodně ramp, hodně sjezdů a nájezdů a řidiči, kteří tam každý den projíždějí a vědí, jak tam ta situace vypadá, tak vědí, že přejíždění z pruhu do pruhu je komplikované a může tam dojít ke kontaktům mezi vozidly,“ poznamenal Kumpošt.

Jak se změní doprava na Barrandovském mostě, budou vědci z ČVUT podle Petra Kumpošta zjišťovat spolu s Technickou správou komunikací.

„Budeme zajišťovat cílený sběr dat, kde s daty, které má TSK ze stávajícího neovlivněného provozu, se bude porovnávat, jaký je dopad regulace oprav na Barrandovském mostě. Z čísel by měl být viditelný rozdíl, změna v intenzitách na vybraných místech před a po zahájení rekonstrukce,“ domnívá se Kumpošt.

Měření změn dopravy

Měřit budou na patnácti místech přímo na mostě, ale i na hlavních příjezdech. „Na příjezdu od Strakonické, od Modřanské, na jižní spojce, na příjezdu od Smíchova. A zároveň by se měl sledovat i profil Nuselského mostu, aby se sledoval dopad rekonstrukce na širší území,“ upřesňuje Petr Richter z Mobilní laboratoře pro dopravní analýzy ČVUT.

Získaná data z videí pak budou analyzovat. Částečně pomocí softwaru a částečně ručně. „Specializované softwary, které rozpoznávají objekty v obraze, jsou limitovány světelnými podmínkami. Pokud ten objekt nevidí nebo ho nedokážou znatelně rozpoznat, tak nejsou schopny ho v obrazu identifikovat. Výhoda ručního sčítání, kdy to sčítá člověk, je ta, že v nočních hodinách člověk dokáže rozpoznat, co to je za kategorii vozidla, které má zaznamenat,“ uvedl Richter.

Měření začne nejdřív za čtrnáct dní, až si řidiči na omezení zvyknou.