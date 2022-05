Začíná oprava Barrandovského mostu. Dopravní omezení potrvají čtyři měsíce

Začíná oprava nejvytíženějšího pražského dopravního uzlu - Barrandovského mostu. Každý den po něm projede v průměru 144 tisíc aut. Řidiči nyní musí počítat s omezením, volit mohou jednu z několika objízdných tras. Cyklisté či chodci pak budou moct využít nový přívoz mezi Velkou Chuchlí a Modřany. Železniční spoje posílí také České dráhy. Praha 0:01 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barrandovský most | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rekonstrukce je rozložena do několika roků. Letos práce, které uskuteční firma Porr, potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu korun. Most z roku 1983 je součástí městského okruhu a denně jej přejede na 140 000 aut. Dosud nebyl opravován. Zahájení první fáze rekonstrukce se zúčastní pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) či generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy Jozef Sinčák.

Řidiči budou po Barrandovském mostě jezdit během oprav pouze třemi pruhy v každém směru místo stávajících čtyř, uvedla mluvčí pražské Technické správy komunikací Barbora Lišková. Technická správa komunikací už minulý týden představila hlavní a vedlejší objízdné trasy, které pomohou řidičům dostat se tam, kam potřebují.

„Doporučujeme objízdnou trasu po Pražském okruhu, byť je delší, ale časově spočítali naši dopravní inženýři, že vychází lépe než alternativní trasy,“ poradila Lišková.

Dále mohou řidiči využít cestu pes Smíchov, ve Strakonické ulici ve směru do centra bude možné dojet až za Barrandovský most, sjet vpravo na Smíchov a před Lihovarem u Benziny využít nově vystavěnou vratnou rampu. Ta umožní nad Zlíchovským tunelem přímo najet do Strakonické do směru z centra a tudy pokračovat na Barrandovský most směrem na Jižní spojku.

Možná je také například cesta přes Zbraslav. Tam by provoz měl alespoň zčásti usnadnit nově vybudovaný kruhový objezd u nájezdu z ulice K Přehradám na most Závodu Míru. Za ním je nutné odbočit na Komořany a využít nedávno opravenou Komořanskou ulici.

Snížení rychlosti na okruhu

Omezení, která při první části oprav mají trvat zhruba čtyři měsíce, ovlivní dopravu v celé Praze. Například povolená rychlost v tunelu Blanka se sníží ze současných 70 na 50 kilometrů v hodině. Dopravní inženýři budou operativně regulovat rychlost také na dalších částech městského okruhu.

„V průběhu rekonstrukce budeme měřit dopravu a tomu budeme přizpůsobovat řízení dopravy,“ řekl náměstek ředitele Technické správy komunikací Martin Pípa. Při snížené rychlosti je podle něj provoz plynulejší a projede tunelem víc aut.

Snížení rychlosti v opravovaném úseku by podle analýz mohlo dopravu zklidnit a snížit riziko nehod. Ty se podle dřívějších měření ČVUT stávají na Barrandovském mostě každé tři dny.

„Nejedná se o nějaké fatální nehody, ale s ohledem na to, že Barrandovský most je mimoúrovňovou křižovatkou, kde je hodně ramp, hodně sjezdů a nájezdů a řidiči, kteří tam každý den projíždějí a vědí, jak tam ta situace vypadá, tak vědí, že přejíždění z pruhu do pruhu je komplikované a může tam dojít ke kontaktům mezi vozidly,“ poznamenal dopravní analytik Petr Kumpošt z Fakulty dopravní ČVUT.

Jaký vliv bude mít oprava Barrandovského mostu na provoz v Praze, budou zkoumat experti z ČVUT. Hustotu dopravy budou měřit na patnácti místech přímo na mostě, ale i na hlavních příjezdech. „Na příjezdu od Strakonické, od Modřanské, na jižní spojce, na příjezdu od Smíchova. A zároveň by se měl sledovat i profil Nuselského mostu, aby se sledoval dopad rekonstrukce na širší území,“ upřesnil Petr Richter z Mobilní laboratoře pro dopravní analýzy ČVUT.

Posílené spoje MHD

Změna v souvislosti s opravou mostu se týká také městské hromadné dopravy. „Na lince 21 bude zdvojnásobena kapacita, a ze Zbraslavi bude posílena železniční doprava na nádraží Braník, ráno po patnácti minutách,“ popsal Martin Šubrt, náměstek ředitele společnosti ROPID, která veřejnou dopravu organizuje.

Všechny linky MHD, které po mostě jezdí, budou zachovány. Pouze linka číslo 125 ze Smíchovského nádraží na Skalku bude rozdělena na X125 ze Smíchova na Háje a na číslo 125, která pojede mezi Skalkou a stanicí Háje. Posílena bude tramvajová linka číslo 21, která výjimečně pojede z Braníka ke Smíchovskému nádraží. Tramvaj číslo 17 bude prodloužena až do Vozovny Kobylisy.

Od pondělí České dráhy posilují v pracovní dny železniční dopravu mezi Zbraslaví, Modřany a Braníkem. Ve špičce pojedou motorové soupravy na této trase každou čtvrthodinu namísto současných 30 minut. Na zastávkách Modřany a Braník bude možné přestoupit na další spoje MHD, především pak na tramvajové linky. „Dál do centra nelze vlaky posilovat kvůli kapacitě trati,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Cestující či cyklisté mohou při rekonstrukci mostu využít nový přívoz P4 mezi Velkou Chuchlí a Modřany. Poprvé vypluje v pondělí 16. května v 7.00. Interval bude 20 minut, Scheinherr. „Kromě všech dalších již oznámených opatření v MHD souvisejících s rekonstrukci mostu, jsme se rozhodli zavést ještě nový přívoz, který pomůže zejména obyvatelům Velké Chuchle. O jeho zřízení usilovaly rovněž dotčené radnice,“ doplnil náměstek primátora.